DLF vend des propriétés d’une valeur de Rs 1 500 cr dans un nouveau projet de logements de luxe à Moti Nagar, Delhi

Vendredi, DLF a lancé son projet de logements de luxe « ONE Midtown » comprenant 913 unités, à Shivaji Marg à Moti Nagar, avec un prix de départ de Rs 3 crore.

Le major immobilier DLF Ltd a déclaré mardi avoir vendu des propriétés d’une valeur de 1 500 crores de roupies dans son nouveau projet de logement à Moti Nagar, dans la capitale nationale, reflétant la forte demande d’appartements de luxe. Vendredi, DLF a lancé son projet de logement de luxe ‘ONE Midtown’ comprenant 913 unités, à Shivaji Marg à Moti Nagar, avec un prix de départ de Rs 3 crore. DLF développe ce projet en partenariat avec le fonds souverain de Singapour GIC. Dans un communiqué, DLF Ltd a déclaré que la société avait « enregistré des ventes d’une valeur d’environ Rs 1 500 crore pour les tours dans la première phase du projet résidentiel de luxe nouvellement lancé, ONE Midtown ».

La société n’a pas mentionné le nombre d’unités vendues. Le projet comprend quatre tours de 39 étages chacune et comprenant 913 appartements de deux, trois ou quatre chambres. La société vendra ces 913 unités par phases. Commentant les réservations de vente, Aakash Ohri, directeur exécutif du groupe et directeur commercial de DLF Home Developers Ltd, a déclaré : « Compte tenu des temps difficiles que traverse le monde entier, nous sommes profondément reconnaissants et reconnaissants que ce lancement ait suscité une réponse si gratifiante de la part des acheteurs de maisons. «

Les chiffres sont impressionnants et en disent long sur la valeur inhérente de ce projet, a-t-il ajouté. « Nous introduisons une offre de style de vie sans précédent qui redéfinit ce que signifie vivre dans la capitale indienne », avait déclaré Ohri vendredi. DLF n’a pas mentionné le projet coût de ‘ONE Midtown’.DLF a déjà achevé trois complexes résidentiels intitulés Capital Greens I, II et III à Moti Nagar.

Plus de 2 700 maisons ont été livrées dans ces trois complexes. The One Midtown est le quatrième projet de l’ensemble du développement à cet endroit, nommé DLF Midtwon. La société dispose d’une réserve foncière pour développer davantage de projets de ce type à Moti Nagar. DLF a développé 153 projets immobiliers et construit une superficie d’environ 330 millions de pieds carrés. Il a 215 millions de pieds carrés de potentiel de développement dans les segments résidentiel et commercial.

Le groupe possède un portefeuille de rentes de plus de 35 millions de pieds carrés. DLF est principalement engagé dans le développement et la vente de propriétés résidentielles et dans le développement et la location de propriétés commerciales et de vente au détail.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.