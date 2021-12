Dlisted : Le Podcast, Épisode 149 – Je bois ton millionième milkshake !

Et dans cet épisode, nous rendons hommage au joyau de la première heure qu’était Millions of Milkshakes AKA, l’endroit idéal pour que chaque célébrité et prostituée reçoive un milk-shake et de l’attention. Mais avant notre ode à ce pays des merveilles laiteux de la petite enfance, nous parlons du dernier livre qui prétend que le prince Charles est celui qui a posé des questions sur le teint des enfants du prince Harry et de Meghan Markle. Nous entrons également dans la façon dont nous sommes à nouveau en 2003 grâce à Britney Spears qui a appelé Christina Aguilera pour ne pas avoir dit grand-chose lorsqu’elle a été interrogée sur la fin de sa tutelle. Et Allison refuse de s’incliner devant nos futurs suzerains de robots alors que nous parlons de la façon dont Denny’s utilise des robots pour servir leurs tournois du Grand Chelem.

D’autres histoires que nous couvrons incluent Adele qui nous ment à tous, les fiançailles de Lindsay Lohan, le sexe de Will Smith, l’incroyable sexe de papa de Don Johnson et le casting de cul étrange de Facts of Life Live !. Jennifer Aniston joue Blair. Assez dit.

