Dlisted: The Podcast, Épisode 144 – Les vers d’oreille tristes

Le son d’Adele en train de yodel, « EeeeeeEEEeeeeeaasy », est coincé dans les parties les plus profondes de notre cerveau après avoir écouté son nouveau single. Mais avant qu’Allison et moi ne parlions du retour de l’artiste préféré de Kleenex, nous parlons de l’engagement totalement subtil et privé de Kourtney Kardashian et Travis Barker, et de la façon dont leurs ex le gèrent. Nous entrons également dans Twitter en nommant tous les objets inanimés qui les dégoûtent le plus.

D’autres choses que nous couvrons incluent Fanny Brice, la plus récente de Broadway, Beanie Feldstein, parlant de Lea Michele, Emma Kenney disant que le set Shameless était plus positif après le départ d’Emmy Rossum, THE QUEEN étant dit d’arrêter de boire, le vrai nom de Jason Sudeikis, et quels seraient nos derniers repas. Curieusement, je n’ai pas dit peen ! Qu’est-ce qui ne va pas avec moi?!

Vous pouvez nous trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Si vous avez une question ou souhaitez que nous couvrons quelque chose, envoyez-nous un e-mail à dtp@dlisted.com !

Lien source