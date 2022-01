Dlisted: The Podcast, Episode 152 – Nouvel An, Old Us

Nous commençons notre premier épisode de 2022 avec beaucoup de tristesse alors que nous rendons hommage aux grands que nous avons perdus, notamment Betty White, Sir Sidney Poitier et Bob Saget. Nous avons ensuite renversé le ton en entrant dans l’amour extrêmement réel et organique de Kanye West avec Julia Fox. Et je pousse mon abuelita à me lancer une chancleta d’outre-tombe avec ce que je dis à propos du pape tout en entrant dans ses mauvaises pensées sur les gens qui ont des animaux domestiques au lieu d’enfants.

D’autres histoires dans lesquelles nous entrons incluent Rooney Mara dans le rôle d’Audrey Hepburn, l’amour de Lizzo pour les pommes et la moutarde, le repas réconfortant préféré de LA REINE, le cheval nommé Rain Man qui a tenté de vaincre Nicolas Cage et le passage à tabac de Jason Deruuuuulo à Las Vegas. Et nous terminons l’épisode en partageant les meilleurs et les pires émissions de télévision et films que nous avons regardés pendant les vacances. ALERTE SPOILER SURPRENANTE : aucun de nous n’a choisi Et juste comme ça… !

Vous pouvez nous trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Si vous avez une question ou si vous souhaitez que nous couvrons quelque chose, envoyez-nous un e-mail à [email protected]!