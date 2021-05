DLX Boxing est devenu le premier gymnase de boxe à Las Vegas

Las Vegas, NV – DLX Boxing est en passe de devenir le premier gymnase de boxe de Sin City.

La salle de sport ultramoderne est stratégiquement située sur le côté ouest de Las Vegas dans un quartier calme où les combattants peuvent se concentrer sur la tâche à accomplir tout en étant à seulement 15 minutes des lumières vives du célèbre Strip de Las Vegas.

«Nous avons aménagé ce gymnase pour que les combattants puissent se concentrer sur leurs combats à venir et ne pas s’inquiéter des perturbations extérieures. Nous avons des combattants du monde entier qui viennent pour organiser leurs camps d’entraînement », a déclaré le propriétaire de DLX Boxing, Tru Nevins.

Le gymnase a reçu l’aval de plusieurs combattants au cours de sa courte période de fonctionnement et est déjà connu comme le plus propre de la ville avec la climatisation et le chauffage disponibles pour créer la température d’entraînement préférée pour chaque athlète.

«Nous voulons vraiment offrir une expérience VIP aux combattants. Que ce soit un camp de 6 semaines, un camp de 8 semaines ou 10 semaines, ce gymnase sera à la maison pour eux. Nous voulons qu’ils aient tout ce dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Nevins.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la salle de sport au 702.353.6795 ou fight@dlxnoxing.com.