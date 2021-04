DM: La duchesse Meghan «ne veut pas être le centre d’attention» à l’enterrement…? ⋆ 10z viral

Hier, le Daily Mail a affirmé que le prince Harry était arrivé à Heathrow dimanche et qu’il s’était immédiatement garé à Nottingham Cottage pour sa quarantaine de cinq jours, ce qui est apparemment la norme pour les personnes qui volent en Angleterre. Ensuite, le porte-parole de Harry a corrigé la version du Mail, disant qu’en fait, Harry restait à Frogmore Cottage, la maison des Sussex à Windsor. La princesse Eugénie, Jack Brooksbank et le bébé August vivaient supposément à Frogmore en l’absence des Sussex, et maintenant, les informations sont mitigées quant à savoir si Harry reste à Frogmore en solo ou si Eugenie et Jack sont là aussi. Buzzfeed a déclaré qu’il y restait seul, mais People Mag a déclaré que E&J était là:

Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois en plus d’un an pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, le week-end prochain – et il reste dans un endroit familier. Harry, qui est arrivé au Royaume-Uni en provenance de Californie dimanche, séjourne dans sa maison de Frogmore Cottage à Windsor, la maison où lui, sa femme Meghan Markle et son fils Archie vivaient avant de quitter le Royaume-Uni, a appris PEOPLE. Le prince Harry suit les protocoles COVID-19 avant de rejoindre sa famille aux funérailles du prince Philip samedi. Harry reste avec sa cousine la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui ont emménagé à Frogmore Cottage après l’arrivée de leur fils en août en février, confirme PEOPLE. Meghan et Harry ont donné aux nouveaux parents l’utilisation de leur maison au Royaume-Uni Une source a déclaré à PEOPLE que Jack n’assisterait probablement pas aux funérailles pour contrôler le nombre de participants au milieu des restrictions COVID-19. Il est possible que plusieurs des petits-enfants de Philip ne soient pas présents samedi pour cette raison.

Je parie que c’est bien, Harry passe du temps discret avec l’un de ses cousins ​​préférés et son nouveau bébé. Et c’est SA maison. Il a payé ces rénovations de fakakta. Bref, intéressant pour Jack. Surtout compte tenu de toute l’énergie bizarre autour de “pourquoi Meghan n’est-elle pas venue en Angleterre?!?” En parlant de cela, le Daily Mail avait cette histoire très étrange:

Meghan Markle est restée à Montecito, en Californie, tandis que le prince Harry s’est envolé pour Londres parce qu’elle “ ne veut pas être le centre de l’attention ” lors des funérailles du prince Philip, affirment ses amis. Bien que la duchesse enceinte ait refusé de retourner à Londres avec Harry pour rejoindre sa famille dans le deuil du regretté duc d’Édimbourg, des amis disent qu’elle et le prince Philip “ avaient un lien spécial et qu’elle l’adorait ”. En plus de ne pas vouloir être sous les projecteurs, un porte-parole du palais de Buckingham a précédemment confirmé que Meghan “ avait été informée par son médecin de ne pas voyager ” car elle est enceinte d’environ six mois. “ Meghan a déclaré que sa principale préoccupation en ce moment était de soutenir Harry. Elle a dit qu’elle lui avait laissé le choix d’assister ou non aux funérailles ”, a déclaré à DailyMail.com un initié ayant des liens étroits avec Meghan Markle. “ Meghan a déclaré que c’est à cette époque que la famille devrait se rassembler, mettre ses différences de côté et s’unir. Elle a dit que c’était ce que le prince Philip voudrait et qu’elle était prête à pardonner et à aller de l’avant ”, ont-ils déclaré. Bien qu’il soit possible que Meghan puisse se rendre au Royaume-Uni pour rejoindre Harry avant les funérailles de samedi, l’initié a ajouté que sa mère Doria est “ catégorique ” qu’elle ne voyage pas pendant sa grossesse. Doria a insisté pour que Meghan reste derrière et soutienne Harry de loin. Comme Harry, Doria est très protectrice envers Meghan et ne veut pas la voir mettre sa propre santé en danger. Le stress est la dernière chose dont Meghan a besoin en ce moment. Meghan a déclaré qu’assister ou ne pas assister aux funérailles du prince Philip ne changerait pas sa relation avec la reine. Elle a dit que la reine comprend son absence et voudrait qu’elle reste en sécurité et en bonne santé pour le bébé. Meghan a déclaré que c’était le moment opportun pour Henry de réparer sa relation avec son frère et son père. Elle n’a pas besoin d’être là pour ça.

Qu’est-ce que dans la fan-fic sucrée est cette merde? Meghan ne va pas * éviter * un enterrement royal simplement parce qu’elle ne veut pas d’attention, cela n’a aucun sens. Elle aurait attiré une attention folle dans les deux sens. Comme elle est en ce moment. De plus, Meg est massivement enceinte. C’est une raison suffisante, il n’est pas nécessaire de créer cette théorie alternative basée sur un récit qui semble avoir été préparé sur une sorte de page de fans passionnée. Pippa a sifflé dans la ligne, “J’ai entendu dire que Meghan n’était pas venue au Royaume-Uni parce qu’elle ne voulait pas détourner l’attention de la vraie reine, ma mère !!”

