DMart de Radhakishan Damani, Info Edge de Naukri.com pourraient bientôt rejoindre Nifty 50; ces actions pourraient sortir

Avenue Supermarts (DMart) de Radhakishan Damani ou Info Edge (India) Ltd., société mère de Naukri.com, pourraient faire partie du pack Nifty 50 lors de la prochaine revue semestrielle de l’indice. Les deux actions ont enregistré de solides performances au cours des six derniers mois, surperformant l’indice de référence. Bien que DMart ait une capitalisation boursière supérieure à celle d’Info Edge, le premier n’est pas inclus dans Futures & Options, ce qui pourrait nuire aux chances de DMart d’entrer dans Nifty 50. Pour le rééquilibrage semestriel de l’indice, les candidats éligibles sont sélectionnés sur la base de leur moyenne. capitalisation boursière au cours des six derniers mois, entre autres facteurs.

Info Edge et DMart : quel est leur cas pour Nifty 50 ?

« Compte tenu de la capitalisation boursière moyenne du flottant depuis le 1er février 2021, nous pensons qu’Avenue Supermart pourrait entrer dans le Nifty 50 s’il est inclus dans le segment F&O. Bien qu’Info Edge ait la deuxième capitalisation boursière flottante moyenne la plus élevée depuis le 21 février, il est éligible pour faire partie de Nifty faisant partie du segment F&O », a déclaré ICICI Direct dans une note. La capitalisation boursière moyenne flottante d’Avenue Supermarts au cours des six derniers mois a été de Rs 44 237 crore, tandis que celle d’Info Edge a été de Rs 38 903 crore.

Depuis le début de cette année, le cours de l’action Avenue Supermarts a bondi de 19,82 % pour se négocier à Rs 3 342 par action. D’autre part, le cours de l’action Info Edge a augmenté de 13% pour se négocier à 5 379 Rs pièce. L’indice Nifty est reconstitué semestriellement en tenant compte des données de six mois se terminant en janvier et juillet. « Le remplacement des stocks dans le Nifty 50 (le cas échéant) est généralement mis en œuvre à partir du premier jour ouvrable d’avril et d’octobre. En cas de remplacement dans l’indice, un préavis de quatre semaines est donné aux participants du marché », a déclaré ICICI Direct.

Exclusions possibles

Faisant de la place pour toute inclusion possible, ICICI Direct pense que India Oil Corporation ou Coal India pourraient sortir. “IOC a le plafond gratuit le plus bas des cinq derniers mois, qui sera probablement hors de Nifty lors de la prochaine revue”, ont-ils ajouté. Indian Oil a eu une capitalisation boursière flottante moyenne de 25 291 crores de Rs au cours des six derniers mois, tandis que la capitalisation boursière flottante moyenne de Coal India a été de 29 397 crores de Rs.

Si les changements attendus se produisent, le poids sectoriel de Nifty pourrait également changer. « Avec l’inclusion probable d’Info Edge, le poids (des actions technologiques) devrait encore augmenter. Le nombre total d’actions de ces secteurs (BFSI et Technologie) sera de 17 à compter d’octobre. Sur la base de la méthodologie indicielle actuelle, nous pensons que les actions de l’espace pétrolier et gazier sortiraient car le candidat au flottant moyen le plus bas provient de ce secteur et les nouveaux entrants seraient dans l’espace technologique », ont-ils ajouté.

Auparavant, la société de courtage Edelweiss Securities avait également prédit que DMart ou Info Edge seraient le prochain membre de Nifty 50. Edelweiss avait noté que l’inclusion d’Info Edge dans l’indice Nifty 50 pourrait entraîner une pondération de 55 points de base se traduisant par des entrées d’une valeur de 110 millions de dollars. Pendant ce temps, si DMart est ajouté à l’indice, il verra une pondération d’environ 72 points de base se traduisant par des entrées d’une valeur de 140 millions de dollars.

