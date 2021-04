DMART fait face à des restrictions dans certaines villes et villages où il opère.

Les tendances de reprise se stabilisent jusqu’à ce que la deuxième vague de Covid-19 frappe DMART a publié sa performance en mars 21, qui offre une tendance positive avant que la deuxième vague de Covid n’ait à nouveau un impact sur les performances. Les revenus autonomes ont augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 73 milliards de roupies au 4QFY21. Au cours de l’exercice 21, le chiffre d’affaires a diminué de 3,6% à 238 milliards de roupies. Nous maintenons notre notation neutre avec un TP de Rs 2 878 par action, attribuant 46x EV / EBITDA sur une base FY23E.

Bien que ce soit 6% en dessous de nos attentes, le commentaire de la direction pour janvier-février 21 (avant d’être touché par la deuxième vague) est de 6% SSSG, ce qui implique une croissance des revenus estimée de 25% (en ligne avec nos chiffres complets du trimestre). Il a indiqué qu’il avait connu une baisse de 9,4% en glissement annuel au cours de la première quinzaine de mars 21 en raison du verrouillage complet ou partiel des villes en raison de l’augmentation des cas. La deuxième quinzaine de mars a vu des ventes importantes en glissement annuel sur une base plus faible en raison du blocage à l’échelle du pays l’an dernier.

Accueillant les ajouts de magasins: DMART a ajouté 13 magasins (nets) au 4QFY21 (par rapport à notre estimation de huit ajouts de magasins) pour atteindre 234. En FY21, il a ajouté 20 magasins nets (contre 38 magasins en FY20) après ajustement pour deux magasins converti en centres de distribution pour son activité de commerce électronique. C’est un ajout très décent malgré un verrouillage pendant près de 4 à 5 mois de l’année.

Incertitude à venir mais recèle un fort potentiel de reprise. DMART fait face à des restrictions dans certaines villes et villages où il opère. Certains magasins sont interdits de vendre des produits non essentiels certains jours de la semaine ou pendant une période continue jusqu’au 21 avril. La société compte environ 84 magasins dans le Maharashtra (36% du total des magasins), qui devraient contribuer à environ 50% du chiffre d’affaires total. Avec près de 27% des affaires non essentielles (c.-à-d. Marchandises générales et vêtements), il pourrait voir un impact de 10 à 15% sur les revenus en avril 21 et la même chose pourrait s’étendre en fonction de l’intensité du verrouillage à travers le pays. Notre estimation FY22E (autonome), qui prend en compte une croissance de 283% de l’EBITDA, pourrait connaître une révision à la baisse. Cependant, les tendances des revenus au cours de l’exercice 21 indiquent qu’une fois que les magasins reprendront pleinement leurs activités, ses offres de valeur ciblées connaîtront une reprise rapide.

Valorisation: Avec l’émergence de la deuxième vague COVID-19, le titre a corrigé 14% au cours du dernier mois, mais il continue de bénéficier d’une valorisation riche avec FY23E EV / EBITDA et P / E de 46x et 74x, respectivement. L’augmentation de l’intensité du COVID pourrait entraîner une correction supplémentaire.

