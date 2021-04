D’MITRIUS ‘BIG MEECH’ BALLARD SERA MAINTENANT LE RIVAL DE JAIME MUNGUÍA POUR LE TITRE INTERCONTINENTAL INTERCONTINENTAL WBO

EL PASO, Texas, 8 avril 2021. – Le prétendant des poids moyens D’Mitrius «Big Meech» Ballard (20-0-1, 13 KOs) rivalisera désormais avec Jaime Munguía (36-0, 29 KOs) dans sa défense du titre des poids moyens WBO Intercontinental après qu’une blessure ait forcé Maciej Sulecki à se retirer du combat. La nouvelle date du combat sera le vendredi 23 avril et aura lieu au Don Haskins Center de l’Université du Texas à El Paso. Le duel sera diffusé en direct exclusivement et dans le monde entier sur DAZN (sauf au Mexique) à partir de 18h00 PT / 19h00 MDT / 21h00 HE L’événement se déroulera selon des protocoles de sécurité stricts pour les fans et avec un tarif réduit capacité événementielle inférieure à 40%. Pour un résumé détaillé des protocoles d’événements pour les fans, cliquez ici ou visitez http://www.utepspecialevents.com.

Des informations mises à jour sur les billets sont disponibles à la fin de cette version.

«D’Mitrius Ballard mérite une opportunité comme celle-ci depuis longtemps», a déclaré Oscar De La Hoya, président et chef de la direction de Golden Boy. «C’est l’occasion de montrer enfin au monde que vous êtes prêt pour les meilleurs combattants de cette division. Nous souhaitons à Maciej Sulecki un prompt rétablissement, mais nous tenons également à souligner que Ballard n’est pas un simple remplaçant. C’est une réelle menace », a-t-il souligné.

Ballard est un prétendant de 28 ans qui a eu une formidable carrière amateur, où il a remporté plusieurs championnats nationaux. En 2013, le natif de Temple Hills, dans le Maryland, a lancé sa carrière professionnelle avec une victoire par élimination directe contre Kelly Henderson. Ballard a depuis gravi les échelons, combattant des adversaires coriaces comme Victor «Sina» Fonseca et Alan «Amenaza» Campa.

Ballard, qui a hâte de faire sa marque dans la division des poids moyens le 23 avril, reviendra après un match nul majoritaire contre le médaillé de bronze olympique Yamaguchi Falcao.

« Je me sens très chanceux et béni d’avoir l’opportunité de combattre Jaime Munguía », a déclaré D’Mitrius Ballard. «Je me sens extrêmement béni, surtout dans l’état dans lequel se trouve le monde à cause du COVID-19 et de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C’est l’occasion idéale de vraiment montrer qui est D’Mitirus Ballard et de montrer mes talents de boxeur. Je vais utiliser ce combat pour me présenter à nouveau au monde », a-t-il conclu.

« Ces choses se produisent en boxe et j’ai toujours eu la mentalité d’être préparé pour n’importe quel adversaire », a déclaré Jaime Munguía. «Je sais que D’Mitrius Ballard est un grand adversaire avec beaucoup d’expérience en tant qu’amateur et professionnel. J’espère donc donner à chacun un grand combat pour se rapprocher d’une opportunité de départ », a-t-il déclaré.