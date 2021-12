Dmitry Bivol a dominé Umar Salamov et a conservé le championnat du monde WBA des poids mi-lourds

Dario Pérez

russe Dmitri Bivol (19-0, 11 KO) a conservé son titre mondial des mi-lourds à Ekaterinbourg samedi, face à son compatriote Oumar Salamov (26-2, 19 KO).

La performance du champion a été meilleure que celle d’il y a quelques mois au Royaume-Uni face à Craig Richards, quand il laissait de nombreux doutes. A cette occasion, et sans être spectaculaire par sa performance ou son ambition d’un potentiel KO d’un rival bien inférieur et désarmé, il a laissé des fulgurances pour l’ensemble des douze rounds du grand Bivol dont on se souvient tous il n’y a pas si longtemps. Dans la trentaine, il est à un âge excellent pour penser à s’unifier, et nous pensons tous à son compatriote Beterbiev comme l’épreuve de force que nous aimerions voir avant que le champion IBF et WBC « devienne trop vieux ». On le verra dans quelques jours contre Marcus Browne, donc le moment pour eux de se mesurer au printemps est le plus approprié. Une mise contre « Zurdo » Ramírez ne serait pas mal non plus, que curieusement nous verrons également sur le ring dans une semaine.

Hier après-midi, Bivol a montré que sa performance médiocre contre Richards était peut-être le produit de sa longue inactivité, et il avait un contrôle total sur les actions avec un jab puissant et précis ; Tout cela sapait l’endurance physique et mentale de Salamov, qui n’a pu (même avec son avantage de portée remarquable) se connecter qu’à de rares occasions, mais non sans danger, au visage du Kirghizistan. Salamov a commencé plus actif, mais Bivol a montré ses grands concepts défensifs et a contre-attaqué magistralement sur une base fréquente. L’avancée du combat et la fatigue conséquente de l’aspirant, cependant, changeaient les rôles entre agresseur et receveur des tentatives.

Bivol a parfois croisé les mains, mais il n’a pas combiné avec beaucoup de cohérence ou n’a pas avancé avec suffisamment de conviction pour assommer son adversaire alors qu’il semblait qu’il y avait des moments propices pour cela, décidant de ne pas risquer les gros combats potentiels qui pourraient lui arriver à court terme. Les cartes 119-109, 118-109 et 118-110 reflétaient cette différence de niveau et de performances entre les deux combattants.

L’excellent combat de la nuit a été annulé à la dernière minute. Lorsque Patrick Teixeira Il se bandait déjà pour monter sur le ring, son rival, Magomed KourbanovIl s’est retrouvé souffrant et a dû reporter la réunion avec tout prêt. Ce fut un week-end difficile dans ce sens, avec le positif en covid de Arsen goulamirien le matin de leur combat pour le croiseur mondial WBA, l’absence de John Riel Casimero dans son coq mondial WBO par déshydratation ou ce chapitre samedi après-midi à Ekaterinbourg.