Dmitry Mazepin révèle un plan d’incitation pour garder le personnel de Haas à bord l’année prochaine

Le sponsor principal de Haas, Dmitry Mazepin, envisage de lancer un programme d’incitation du personnel pour encourager le personnel clé à rester dans l’équipe.

Cela a été une saison démoralisante pour Haas, qui savait dès le départ qu’ils ne seraient pas compétitifs car tout leur développement était concentré sur la création de la toute nouvelle voiture pour les grands changements de réglementation F1 de l’année prochaine.

L’équipe américaine se lance dans les deux dernières courses de la campagne toujours sans point au tableau, ce qui signifie que leurs pilotes débutants, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, fils du sponsor titre, n’ont pas encore ouvert leurs comptes en Formule 1.

Bien que Haas ait reçu un soutien en personnel de Ferrari, qui fournit leurs moteurs, ils ont dû faire face à des départs de personnel – et Mazepin junior a révélé qu’au Brésil récemment, il disait au revoir à certains de ceux avec qui il avait travaillé le plus étroitement.

Par conséquent, avec une saison record de 23 courses prévue pour 2022, le père de l’homme d’affaires du pilote né en Russie, dont la marque Uralkali est éclaboussée partout dans la livrée Haas, est prêt à offrir une sorte de prime de fidélité dans l’espoir que Haas puisse garder la main. leurs meilleurs gens.

« Pour l’année prochaine, nous sommes prêts à proposer volontairement des conditions supplémentaires sur lesquelles nous aimerions intéresser le personnel de Haas à rester dans l’équipe, à s’impliquer davantage dans les processus », a déclaré Mazepin senior au média russe Match.tv.

« Je comprends qu’il est difficile de voyager dans 23 pays au cours d’une saison, d’assister à 23 courses. Le facteur humain joue ici un grand rôle.

« C’est pourquoi nous voulons augmenter la motivation interne de toutes les manières possibles et, en tant que sponsor, faire partie de l’équipe. »

Le fils de Mazepin, 22 ans, a expliqué au Brésil que l’émotion qu’il avait exprimée lors d’une interview avec les médias après les qualifications était autant le résultat de la perte de certains de ses collègues les plus fiables que sa propre performance sur la piste.

« Je sais que tout le monde autour de moi cette année n’a pas l’intention de rester l’année prochaine », a déclaré Nikita Mazepin.

« J’ai été entouré de gens formidables et honnêtes – mon ingénieur est parti la semaine dernière dans une autre équipe et il n’est malheureusement pas le seul. C’est le défi.

« Les bonnes personnes dans n’importe quelle industrie sont… quelque chose auquel vous voulez vous accrocher. Malheureusement, les relations personnelles ne sont pas quelque chose dans ce sport qui peut inciter les gens à rester – ce sont des raisons financières la plupart du temps et la vie continue, les gens fondent des familles, le calendrier ne cesse de s’allonger.

« Malheureusement, ils ont raison à cet égard que les familles devraient passer en premier. Le sport est tout ce que je fais dans ma vie, mais je n’ai que 22 ans et je suppose que si j’avais 10 ans de plus et que j’avais des enfants, je prendrais les mêmes décisions qu’eux.