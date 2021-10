Dmitry Popko passe à la phase suivante du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

24/10/2021

Le à 18h30 CEST

Le joueur kazakh Dmitry Popko, numéro 163 de l’ATP, surpris en s’imposant par 4-6, 7-6 et 6-2 en deux heures et dix-neuf minutes au joueur de tennis français Benjamin Bonzi, numéro 63 de l’ATP, au tour de qualification du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la phase suivante du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) une phase d’accès préliminaire est organisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, en particulier, un total de 40 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 24 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui parviennent à gagner lors de la phase précédente ceux que les invités viennent. De plus, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.