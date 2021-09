DMK anéantit les espoirs du Congrès en présentant des candidats aux sondages de Rajya Sabha ; l’attention se porte sur un siège isolé dans le Maharashtra

in

Le Congrès avait placé ses espoirs sur le Tamil Nadu pour envoyer certains de ses dirigeants à la chambre haute alors que trois sièges étaient devenus vacants dans l’État du sud au cours des derniers mois.

Le parti du Congrès a été laissé de côté après que son allié du Tamil Nadu, le DMK, a décidé de présenter des candidats aux deux sièges de la Rajya Sabha, dont les élections sont prévues pour le 4 octobre. Tamil Nadu, Maharashtra, Bengale et Madhya Pradesh tandis que les élections de fin de mandat auront lieu pour un siège de Rajya Sabha à Pondichéry. Parmi ces États, le Congrès est au pouvoir grâce à une alliance au Maharashtra et au Tamil Nadu uniquement. Le parti avait placé ses espoirs sur le Tamil Nadu pour envoyer certains de ses dirigeants à la chambre haute alors que trois sièges étaient devenus vacants dans l’État du sud ces derniers mois.

La CE avait annoncé pour la première fois la date d’un ratissage d’un siège au Tamil Nadu en août. Le DMK était censé quitter ce siège pour le Congrès, mais le DMK au pouvoir a présenté MM Abdullah comme son candidat qui a été élu sans opposition. Ensuite, l’ECI a annoncé les dates de suppression de deux autres sièges du Rajya Sabha et le Congrès s’attendait à ce que DMK leur en laisse au moins un, mais le DMK a de nouveau présenté son candidat aux deux sièges. Le DMK a nommé Kanimozhi NVN Somu et KRN Rajeshkumar pour les deux sièges. Maintenant, le Congrès se retrouve avec un siège (Maharashtra) et de nombreux aspirants, laissant le grand vieux parti sur place.

Selon un reportage de la chaîne d’information Aaj Tak, environ six dirigeants du Congrès sont en lice pour le siège du Tamil Nadu Rajya Sabha. Les dirigeants dissidents du G-23 du Congrès voulaient que le parti présente Ghulam Nabi Azad du Tamil Nadu, mais cela ne semble pas faisable pour le moment. Le parti envisageait également le nom du président de son équipe d’analyse de données, Praveen Chakravarty.

Avec le DMK montrant virtuellement la porte au Congrès, le grand vieux parti s’est maintenant concentré sur le Maharashtra. Le siège était devenu vacant à la suite du décès de Rajeev Satav et le parti espère conserver le siège. Parmi les prétendants figurent Prithviraj Chavan, Mukul Wasnik, Rajiv Shukla, Sanjay Nirupam ainsi que Ghulam Nabi Azad. L’épouse de feu Rajiv Satav – Pradnya Satav serait également sur la liste aux côtés d’Anant Gadgil, fils de l’ancien ministre de l’Union Vithalrao Gadgil.

