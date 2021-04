DMK signifie Dynasty, Money et Katta panchayat, dit JP Nadda au Tamil Nadu

JP Nadda a déclaré que les gens devraient élire un candidat AIADMK-BJP s’ils ne veulent pas que l’accaparement des terres se produise, que le goonda raj se produise et que des coupures de courant aient lieu.

S’adressant aux gens lors de l’avant-dernier jour de la campagne au Tamil Nadu, le président du BJP, JP Nadda, s’est aujourd’hui porté garant de divers projets de développement menés par le gouvernement de la NDA tout en ciblant son rival DMK. S’adressant à un rassemblement public de Modakurichi au Tamil Nadu, le président du BJP a déclaré que le DMK signifie «Dynastie, argent et Katta panchayat». Il a dit que le moment était venu de rejeter le DMK. Le président du BJP a déclaré que le Congrès DMK est connu pour la 2G, la 3G, la 4G et Jija Ji -2G est la corruption de 2 générations de la famille Maran, la 3G est la corruption de 3 générations de la famille Staline, la 4G représente la corruption de 4 générations du Congrès -Famille Gandhi », dit-il.

Nadda a affirmé que DMK perdait les sondages ainsi que sa patience. Il a ajouté que les déclarations faites par les hauts dirigeants du DMK contre les femmes et les Dalits sont honteuses.

JP Nadda a affirmé que le DMK avait lamentablement échoué dans la sauvegarde des aspirations régionales et la loi introduite par Jairam Ramesh pour interdire Jallikattu en est un exemple. Il a déclaré que le Premier ministre Modi avait décidé de publier une ordonnance pour garantir que Jallikattu continue.

Il a affirmé que les adversaires de la NDA essayaient de diffamer le Tamil Nadu. «DMK-Congress sont des partis aux valeurs dynastiques. Ils ne croient pas en la démocratie et tous deux ont été rejetés deux fois par les habitants du Tamil Nadu et de l’Inde », a déclaré Nadda.

Il a déclaré que les gens devraient élire un candidat AIADMK-BJP s’ils ne veulent pas que l’accaparement des terres ait lieu, que le goonda raj se produise et que des coupures de courant aient lieu.

Faisant appel aux familles des minorités tamoules vivant au Sri Lanka, Nadda a déclaré: «Modi Ji est le premier Premier ministre à visiter Jaffna au Sri Lanka. Il a visité des maisons bombardées, les a fait reconstruire. Il a également envoyé le ministre des Affaires extérieures S. Jaishankar au Sri Lanka et s’est assuré que les minorités tamoules étaient en sécurité », a déclaré JP Nadda à Erode.

Il a affirmé que les tirs sur les pêcheurs avaient cessé après que Narendra Modi soit devenu le Premier ministre. La demande vieille de plusieurs décennies de la communauté Devendrakula Vellalars leur donnant les droits de Vellalar a été acceptée uniquement par le gouvernement de la NDA, a-t-il dit.

Soulignant le programme de développement, il a déclaré que les peintures de Thanjavur, les sculptures sur bois, le tissage à la main, la sculpture sur pierre, le kalamkari – tout cela est encouragé dans le cadre de «Vocal for Local».

«11 facultés de médecine ont été attribuées à TN, la plus élevée d’Inde. Les bénéficiaires maximum du MUDRA yojana sont originaires du Tamil Nadu. Pour la soie, 1 600 crores de roupies ont été alloués pour son développement… Pour le métro, 3 770 crores ont été accordés. Pour les chemins de fer, Rs 20 000 crore est fourni. Cette année, Rs 2 lakh crore a été donné pour le développement en un an… PM Modi a également donné Rs 7 lakh crore pour le couloir de défense qui apportera des emplois aux jeunes », a déclaré Nadda.

Faisant appel à la fierté du peuple tamoul, Nadda a déclaré que la ministre des Finances de l’Union Nirmala Sitharaman – la première femme ministre de la Défense de l’Inde et le Dr S Jaishankar, le ministre des Affaires extérieures de l’Inde, étaient tous deux originaires du Tamil Nadu.

Nadda a déclaré que le Premier ministre Modi avait amené le Tamil Nadu au grand public. Il a exhorté les électeurs à voter en faveur du candidat de la NDA aux élections du 6 avril.

