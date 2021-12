DMX a travaillé sur un album gospel inédit au début des années 2000

Crédit photo : Rzom_ / CC par 3.0

Un nouveau profil du regretté rappeur DMX révèle qu’il a un album inédit datant d’environ 2008.

Les difficultés d’Earl Simmons avec la façon dont il a grandi dans la rue ont été l’influence d’une grande partie de sa carrière hip-hop. Mais un nouveau profil de Rolling Stone révèle que le rappeur en difficulté travaillait sur un album gospel au début des années 2000. La collection s’appelait Walk With Me Now et You’ll Fly With Me Later et comprend un album complet de morceaux hip-hop sans les paroles chargées de jurons du passé de DMX.

« Pas de chansons sur les salopes, pas de chansons sur le vol, juste ‘donnez la gloire à Dieu' », aurait déclaré le rappeur à l’époque à propos de l’album. Il n’a jamais été publié, bien que certains morceaux aient finalement été divulgués contre la volonté du rappeur. DMX a enregistré l’album inédit alors qu’il vivait en Arizona avec le producteur Divine Bars et une chanteuse locale nommée Janyce. La plupart des chansons de l’album gospel ont été enregistrées en une seule nuit en 2008.

Le tristement célèbre shérif de l’Arizona Joe Arpaio a mis fin à la séquence créative de l’album inédit. DMX a été arrêté sur plusieurs chefs d’accusation.

Ils étaient liés à des violations de probation, à des incidents de circulation, à la cruauté envers les animaux, à la possession de drogue, à l’usurpation d’identité, etc. Après la sortie de prison de DMX en 2009, l’avenir de l’album n’était pas clair. De nombreuses chansons ont été divulguées en ligne en 2010.

Les droits de l’album sont allés à Seven Arts Entertainment, mais le label s’est heurté à DMX. Le groupe a sorti Redemption of the Beast, composé de chansons inachevées de cet album inédit. L’homme d’affaires canadien Howard Mann a ensuite remporté les droits du catalogue de Seven Arts lors d’une vente aux enchères.

Les chansons gospel ont été trouvées sur un disque dur inclus dans l’achat. Mais Mann n’a pas été en mesure d’obtenir les droits de sortie des chansons de DMX. Depuis la mort du rappeur, Mann s’est entretenu avec des ingénieurs du son et des producteurs qui ont travaillé avec DMX au sujet d’une sortie potentielle.

The DMX Estate est intervenu pour dire qu’ils ne travaillaient « absolument pas » avec Mann pour sortir l’album. « Howard Mann n’a aucune autorité à notre connaissance et ne nous a rien montré pour refléter le fait qu’il possède de la musique enregistrée par DMX », a déclaré l’avocat de la succession, Ron Sweeney, dans un communiqué.

« Il n’a absolument rien à voir avec le domaine et, dans la mesure où il a la musique de DMX, le domaine n’a pas autorisé l’utilisation du nom et de l’image de DMX. »