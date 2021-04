DMX, artiste d’enregistrement multi-platine, décède à 50 ans – WWD

Le rappeur et acteur DMX est décédé vendredi matin à l’âge de 50 ans, a confirmé sa famille.

Le monde du divertissement est sous le choc de la perte de DMX, dont le vrai nom était Earl Simmons. Il a subi une crise cardiaque à son domicile à New York la semaine dernière et a été hospitalisé à l’hôpital White Plains le 2 avril. Il avait été réanimé à l’hôpital et a été déclaré mort vendredi en présence de la plupart de sa famille.

La famille de Simmons a publié une déclaration disant:

«Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés. “

Né à Mount Vernon, New York, le 18 décembre 1970, DMX est passé de ce que le magazine The Source avait autrefois classé comme «Unsigned Hype» à un artiste multi-platine en 1998 avec son premier album studio «It’s Dark and Hell is Hot », suivi sept mois plus tard avec« Chair of my Flesh, Blood of My Blood ».

Le rappeur a couronné les années 90 avec l’album après l’album nominé aux Grammy Awards «… And Then There Was X», et a relancé le 21e siècle avec les albums «The Great Depression» et «Grand Champ». Ses cinq premiers albums ont tous atteint la première place du classement Billboard, faisant de DMX le seul artiste à l’époque à le faire.

En plus de la musique, DMX a joué dans des films tels que «Belly» en 1998, «Romeo Must Die», «Exit Wounds», «Cradle 2 the Grave» et «Top Five». Il a également lancé deux lignes de vêtements en 2007 appelées DMX Authentic et Earl Simmons Signature Collection. Le multi-trait d’union a également modélisé Engineered Garments et la collaboration de Timberland en 2017.

DMX a été très transparent sur son éducation, sa toxicomanie et ses batailles juridiques. Il a déclaré qu’il était devenu accro au crack à l’âge de 14 ans après s’être vu offrir une cigarette de marijuana mêlée à la drogue. Il s’est tourné vers la musique rap pendant son séjour chez un garçon après avoir quitté sa propre maison, et a rencontré plus tard le rappeur Ready Ron, qui a pris DMX comme partenaire.

En 2020, il a participé à l’émission Verzuz, native d’Instagram, lancée par les producteurs de musique Timbaland et Swizz Beatz (qui faisait partie de Ruff Ryders avec DMX), avec Snoop Dogg, où ils ont interprété leurs chansons à succès et rappé en freestyle pour terminer l’émission.

DMX avait travaillé sur son prochain album, un suivi de l’album de 2015 «Redemption of the Beast», avant sa mort prématurée.

Lundi, la famille a demandé une prière lors d’une veillée tenue à l’extérieur de l’hôpital où résidait DMX. Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour leur rendre hommage, notamment leurs collègues Ruff Ryders, Swizz Beatz et Eve, la rappeuse Missy Elliott et son label de musique Def Jam.