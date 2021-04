DMX détestait l’industrie… et il le détestait tout de suite

de Vigilant Citizen:

Le rappeur DMX était un critique vocal de l’industrie de la musique et avertissait constamment les gens de ses manières louches. À première vue, DMX a payé cher ses transgressions.

Le DMX était une figure rare dans la culture populaire. Malgré son énorme succès (plus de 74 millions d’albums vendus), le rappeur est devenu un critique vocal de l’industrie de la musique et a commencé à détester tout ce qui s’y rapportait.

DMX a également parlé d’un autre aspect de sa vie: sa foi chrétienne.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Alors, quand j’ai appris que DMX était hospitalisé le Vendredi Saint (après une Semaine Sainte caractérisée par la folie de l’industrie satanique), j’ai été troublé par l’ironie de la situation. Alors que je souhaitais qu’il «revienne d’entre les morts» le dimanche de Pâques, DMX est malheureusement décédé le 9 avril, à l’âge de 50 ans.

Immédiatement après son hospitalisation, le site de potins de célébrités TMZ a rapporté que DMX avait subi une crise cardiaque en raison d’une surdose. Cependant, ce rapport n’a pas été confirmé par des personnes proches de lui et le rapport d’autopsie n’est pas encore disponible.

Citant d’autres sources, l’autre site de potins MediaTakeOut raconte une histoire différente:

Dans une interview EXCLUSIVE, MTO News s’est entretenu avec un membre de la famille de DMX qui nous a dit que le rappeur avait reçu le vaccin COVID environ une semaine avant de souffrir de la crise cardiaque. Un membre de la famille de DMX a déclaré à MTO News: «[DMX] a reçu le vaccin quand ils l’ont ouvert à des personnes de plus de 50 ans. Il l’a obtenu pour pouvoir voyager et se produire, des trucs comme ça. L’État de New York a ouvert les vaccinations COVID-19 pour les personnes de plus de 50 ans à la mi-mars. Et le membre de la famille soupçonne que la crise cardiaque DMX aurait pu être une réaction au vaccin. Le membre de la famille a expliqué: «Tout le monde [in the news] continue de dire que [DMX] eu une surdose de drogue. Comment savent-ils? Je fais partie de la famille et aucun médecin ne m’a rien dit sur une surdose. Le membre de la famille est FURIEUX à propos des spéculations entourant la consommation de drogues DMX. Elle a déclaré à MTO News: «Oui, il avait des problèmes de drogue dans le passé. Mais personne ne sait qu’il a eu une OD. C’est f ** cked que ce soit rapporté comme ça. “ Elle a déclaré à MTO News qu’elle – et sa famille – envisageaient d’intenter une action en justice contre les publications de presse, concluant prématurément que DMX avait subi une surdose de drogue. Mais ce qui est clair – selon le membre de la famille – est que DMX a pris le vaccin Covid.

Les proches en deuil ont expliqué: «Il a pris ce vaccin et il a eu une crise cardiaque. Je ne dis pas que le vaccin l’a fait, mais il n’a jamais eu de crise cardiaque auparavant.

Ces affirmations doivent être prises avec un grain de sel car MTONews est connu pour publier des articles douteux.

Quel que soit le cas, la vie de DMX était celle de hauts palpitants et de bas terrifiants. À travers tout cela, sa vie a été caractérisée par des combats et des luttes sans fin contre son passé, ses démons, ses dépendances, sa propre famille, les médias, le système juridique, l’industrie de la musique et, selon ses mots, Satan lui-même.

Voici un aperçu de sa vie.

L’enfance de DMX a été remplie d’événements traumatisants qui ont probablement façonné son comportement pour le reste de sa vie.

Simmons a traversé une enfance décousue qui a consisté à avoir été battu par sa mère et ses divers petits amis si gravement qu’il a perdu des dents et a subi de nombreuses ecchymoses et coupures sur le visage. En raison de la pauvreté, il a dormi par terre avec des cafards et des souris rampant sur lui pendant la nuit. Quand Simmons avait cinq ans, sa famille s’est installée dans les School Street Projects à Yonkers, New York. Quand il avait six ans, sa mère a assommé deux de ses dents avec un balai après avoir innocemment effacé quelque chose dans son cahier. À l’école, il a jeté des chaises sur les enseignants et a poignardé un enfant au visage avec un crayon. Quand il avait sept ans, une tante lui a fait boire de la vodka. La même année, il a été emprisonné pour avoir volé des gâteaux sur un marché. Un été, sa mère l’a enfermé dans sa chambre, lui permettant de ne sortir que pour aller à la salle de bain. À la fin de la cinquième année, à l’âge de 10 ans, Simmons a été expulsé de l’école et envoyé au foyer pour enfants Julia Dyckman Andrus pendant 18 mois. Dans ce qu’il a décrit comme un moment décisif de trahison, sa mère l’a trompé en lui disant qu’ils venaient de visiter la maison, puis elle l’a inscrit là-bas. Quelques mois plus tard, il a été arrêté pour incendie criminel dans une tentative d’incendier l’école. Il a failli tuer son co-conspirateur. À l’âge de 14 ans, Simmons a commencé à vivre dans les rues de Yonkers pour échapper aux abus de sa mère, dormant dans des poubelles à vêtements de l’Armée du Salut et se liant d’amitié avec des chiens errants.

– Wikipédia, DMX

L’amour de DMX pour la musique rap l’a aidé à surmonter les nombreux obstacles de sa vie et son talent lui a permis de gagner le respect et la reconnaissance. Peu de temps après, il a signé avec Def Jam Records et, en 1998, il a pris d’assaut le monde du rap avec son premier album It’s Dark and Hell is Hot.

Alors que devenir une grande star du rap était le moyen de sortir de la pauvreté de DMX, il a immédiatement compris qu’il y avait un prix à payer. Son premier album contenait une composante spirituelle importante qui s’exprimait sous forme de conversations avec Dieu et le diable.

Par exemple, la chanson Damien parle de DMX parlant avec ce qui semble être un ange gardien. Mais il se trompe gravement. La chanson commence comme ceci:

Pourquoi est-ce que chaque mouvement que je fais s’avère être mauvais?

Où est mon ange gardien? J’en ai besoin, j’aurais aimé en avoir un

Damien répond:

Je suis juste là, petit, et je vais te retenir

Vous essayez de baiser toutes ces putes? Je vais te montrer comment

Mais qui…? Le nom est D comme toi, mais mes amis m’appellent Damien

Et je vais vous mettre à la mode pour quelque chose à propos de ce jeu dans lequel nous sommes

Toi et moi pourrions l’emmener là-bas, et tu seras

Le n *** le plus chaud de tous les temps, c’est une évidence? Tu verras

Depuis la sortie du film de 1976 The Omen, le nom Damien est devenu associé au fils de Satan et de l’antéchrist. Dans la chanson, Damien prétend être l’ange gardien de DMX qui peut réaliser ses rêves d’argent, de succès et de femmes. Cependant, Damien demande rapidement un retour pour sa faveur:

Je suis sur le point de te faire conduire, probablement une Benz

Mais nous devons rester amis, sang dehors, sang dedans

L’expression «blood in, blood ou» fait référence au rituel d’initiation consistant à devoir tuer quelqu’un pour entrer dans un gang et, à l’inverse, ne pas pouvoir quitter le gang à moins d’être tué. Dans la chanson, il est utilisé dans le cadre d’un accord avec l’industrie de la musique et, par extension, le diable lui-même.

À la fin de la chanson, Damien demande à DMX de tuer l’un de ses propres amis – un sacrifice rituel pour prouver sa loyauté. Quand DMX discute, Damien dit:

Soit fais-le soit donne-moi ta main droite, c’est ce que tu as dit

À quoi DMX répond:

Je vois maintenant qu’il n’y a rien d’autre que des problèmes à venir

Cette dernière ligne préfigure malheureusement les événements qui définiront le reste de sa vie.

Bien que DMX soit devenu l’un des seuls artistes à avoir jamais fait ses débuts à la première place cinq fois de suite, il est devenu dégoûté par les habitudes de l’industrie de la musique. Et ce dégoût était parfaitement articulé lors de sa performance Def Poetry Jam en 2007.

En savoir plus @ VigilantCitizen.com