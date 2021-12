DMX et Miles Davis NFT parmi la première collection de Melanated Gallery

Une nouvelle société de technologie blockchain mettant en lumière les capitaux propres des créateurs déploie sa première série de jetons non fongibles – une collection qui comprend cinq morceaux inédits de DMX et une photo de la légende du jazz Miles Davis.

Melanated NFT Gallery, une startup appartenant à des Noirs et à des femmes dans l’espace NFT et métavers, est soutenue par Nea Simone, responsable marketing et auteur à succès du New York Times. La mission de la société est de responsabiliser les créateurs de la diaspora africaine et afro-latinx et d’autres qui ont été historiquement exploités, en créant une plate-forme équitable pour partager et monétiser leur travail.

La galerie Melanated NFT présente des « originaux mélaniques » avec des œuvres d’art de créateurs émergents et établis. MNFTG dévoilera officiellement sa première collection NFT d’icônes et de célébrités début décembre avec une variété de gouttes.

Le 1er décembre a marqué le lancement officiel de la Compte DMX sur TikTok, qui a rendu hommage à la défunte légende du rap et fait la promotion de « X-ecember », qui célébrera l’icône tout au long du mois.

Dans le premier clip vidéo, DMX rappe sur « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », qui provient à l’origine d’une apparition à la radio en 2012 sur Power 105.1 à New York. Le rappeur et natif de Yonkers est décédé plus tôt cette année le 9 avril 2021, à l’âge de 50 ans.

La nouvelle est arrivée juste après une compilation de Def Jam célébrant son travail de carrière, DMX : l’héritage, qui propose la compilation best-of définitive et officielle de l’icône hip-hop DMX. En tant que l’une des voix les plus typiquement bourrues, rugueuses et émouvantes du hip hop, Legacy propose une rétrospective complète de sa carrière.

Cette compilation de Def Jam reprend peu de temps après le retour de DMX sur le label et ils prennent soin de rassembler une sélection représentative de ses hymnes de fête OG et de jams plus introspectifs, notamment : « Ruff Ryders’ Anthem », « What’s My Name », « Party Up », « X Gon’ Give It To Ya », « How’s It Goin’ Down », « Who We Be », « Grand Finale » et plus encore. Le vinyle sort le 10 décembre.

Précommandez DMX : The Legacy.