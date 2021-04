DMX Is Dead – Un rappeur meurt à 50 ans d’une overdose massive de drogue

Le rappeur et artiste emblématique DMX – alias Earl Simmons – a été déclaré mort plus tôt ce matin à White Plains, New York.

DMX a subi une surdose massive de médicaments et est entré dans un «état végétatif» il y a quelques jours à peine. Maintenant, après de multiples scintigraphies cérébrales et des tentatives pour faire revivre le rappeur emblématique, Earl Simmons a maintenant été retiré du support respiratoire et déclaré mort à 50 ans.

La mort du rappeur se répercute rapidement dans toute la communauté hip hop et dans l’industrie de la musique en général. Cette semaine, les fans et les sympathisants avaient tenu une veillée pour le DMX abattu alors que le rappeur restait insensible. Mais alors que les tentatives pour faire revivre le rappeur échouaient continuellement, #RIPDMX a commencé à être tendance sur Twitter malgré les appels du manager de Simmons, Steve Rifkind. En fin de compte, le hashtag Twitter tendance s’est avéré exact.

Les résultats de l’autopsie restent à venir, bien que plusieurs récits indiquent une surdose massive de médicaments et un accident vasculaire cérébral qui en résulte. DMX, qui avait des antécédents de toxicomanie, était tout simplement débordé et incapable de récupérer. DMX est décédé dans un lit d’hôpital à White Plains, New York, avec des centaines (voire des milliers) de fans autour de l’établissement.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, du nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours,» lire une déclaration de la famille de Simmons. «Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés. “

Le label DMX, Def Jam, a également publié une déclaration. «Def Jam Recordings et la grande famille d’artistes, de cadres et d’employés de Def Jam sont profondément et profondément attristés par la perte de notre frère Earl ‘DMX’ Simmons. DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son message de triomphe sur la lutte, sa recherche de la lumière hors des ténèbres, sa recherche de la vérité et de la grâce nous ont rapprochés de notre propre humanité. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et tous ceux qui l’ont aimé et ont été touchés par lui. DMX n’était rien de moins qu’un géant. Sa légende vivra pour toujours. »

Bien sûr, DMX est l’un des rappeurs les plus réussis de tous les temps – et son influence s’est étendue bien au-delà de son succès sans fin sur l’album multi-platine (restez à l’écoute pour notre nécrologie complète sur le rappeur).

Dès le début, Simmons a cultivé un personnage de chien de junkyard vorace et très chargé, qui a infusé ses raps avec une électricité super chargée. En effet, l’énergie de DMX était à la fois puissante et contagieuse, et alimentait une série de succès et d’albums classiques. À son apogée créative, DMX semblait incapable de sortir un album qui n’était pas multi-platine – sa formule d’écriture de chansons, sa prestation lyrique et son charisme général étaient tout simplement intouchables.

En effet, DMX a vraiment élargi le genre rap dans les années 90 et au début des années 2000 en le faisant passer davantage dans le courant dominant.

Ses dernières années, malheureusement, ont été gâchées par des problèmes sans fin liés à la criminalité, à l’évasion fiscale et au non-paiement de la pension alimentaire pour enfants (DMX a engendré 15 enfants et n’a généralement pas réussi à les soutenir). La feuille de rap de Simmons était sans fin et une distraction géante de sa capacité à rester pertinente et créative dans le monde du rap. Le DMX autrefois prolifique ne sortait que sporadiquement de la musique dans la quarantaine, et a largement échappé à la conscience du public (à l’exception de quelques incidents juridiques ou de poursuites judiciaires).

Le dernier engagement musical de haut niveau du rappeur a eu lieu l’été dernier, lorsque DMX a verrouillé les cornes avec Snoop Dogg dans une bataille de Verzuz. Mais cela s’est avéré être un événement ponctuel au lieu d’un retour.

Veuillez revérifier – nous aurons plus de détails à mesure qu’ils apparaîtront