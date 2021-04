DMX meurt à 50 ans après une semaine d’hospitalisation ⋆ 10z viral

Instagram

Le hitmaker de Party Up (Up in Here) est décédé à l’âge de 50 ans dans un hôpital de New York, une semaine après avoir été placé sous assistance respiratoire à la suite d’une crise cardiaque.



Légende du rap DMX est décédé, une semaine après avoir été hospitalisé à la suite d’une crise cardiaque.

Le vétéran du hip-hop était sous les soins de médecins à White Plains, New York depuis le 2 avril (21), et a été placé sous assistance respiratoire, son manager révélant qu’il était dans un «état végétatif avec insuffisance pulmonaire et cérébrale».

Les membres de la famille de DMX ont confirmé sa mort à l’Associated Press vendredi (09 avril 21).

Une déclaration se lit comme suit: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été placé sous assistance respiratoire pour ces derniers jours. »

La nouvelle tragique émerge un jour après que des rapports ont suggéré que les résultats des tests de la fonction cérébrale effectués sur l’étoile, qui avait une longue histoire de toxicomanie, n’étaient «pas bons».

Le natif de New York a commencé à rapper au début des années 1990 et a fait irruption sur la scène hip-hop en 1998 avec son premier album classique «It’s Dark and Hell Is Hot», le premier de huit sorties en studio tout au long de sa carrière. Il l’a catapulté à la renommée avec des singles comme “Ruff Ryders ‘Anthem” et “Slippin'”, qui ont fait la chronique de ses années d’adolescence troublées.

Il a suivi avec la sortie de 1999 “… Et puis il y avait X“, Qui présentait sa chanson à succès” Party Up (Up In Here) “, qui a valu à DMX ses deux premières nominations aux Grammy Awards.

Ses autres chansons à succès incluent «We Right Here», «X Gon ‘Give It to Ya», «Where the Hood At? “, Et” Get It on the Floor “.

Il s’est également imposé en tant qu’acteur, faisant ses débuts au cinéma en 1998 “Ventre“, Et continuer à jouer dans”Romeo doit mourrir“,”Blessures de sortie“, et “Cradle 2 the Grave«. Il a également fait une apparition dans Chris Rockcomédie de 2014 “Top cinq«.

Les dernières années de DMX ont été marquées par des problèmes juridiques, souvent liés à la toxicomanie, et en 2016, il a subi une surdose presque mortelle dans le parking d’un hôtel du comté de Westchester.

Il s’est ensuite enregistré dans un centre de réadaptation en 2017 et à nouveau en 2019.

