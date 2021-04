DMX mort à 50 ans ⋆ 10z viral

Rappeur célèbre DMX est mort.

Dans une déclaration fournie au média hip hop XXL Magazine, l’équipe du rappeur a confirmé la nouvelle du décès – six jours après avoir subi une crise cardiaque due à une surdose de drogue.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, nom de naissance de Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital de White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours », indique le communiqué.

DMX a été transporté d’urgence à l’hôpital depuis son domicile – où la surdose s’est produite – vers 23 heures le samedi 2 avril. Il avait passé les six derniers jours en réanimation dans un état végétatif. Les rumeurs de son décès ont circulé sur les réseaux sociaux jeudi soir, mais sont restées non confirmées jusqu’à vendredi.

La star du rap a fait sensation à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec des succès tels que «Party Up (Up in Here)» et «X Gon ‘Give it to Ya».

Il a également joué dans de nombreux films, dont Exit Wounds et Cradle 2 the Grave. Comme le note la déclaration de famille, DMX avait 50 ans.

