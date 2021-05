DMX recrute Griselda pour le single posthume ‘Hood Blues’

Un nouveau posthume DMX “Hood Blues” est arrivé avec Westside Gunn, Benny the Butcher et Conway the Machine du groupe de rap Buffalo Griselda. Le morceau apparaîtra sur le prochain album de DMX, Exodus, le vendredi 28 mai.

«Hood Blues» a été coproduit par Avenue Beatz et le collaborateur incontournable de DMX au fil des ans, Swizz Beatz. DMX clôt la chanson avec une série de lignes qui mettent en valeur son implacable marque de fabrique: «Je ne suis pas un enfoiré moyen / Faites des dégâts parce que je suis un sauvage / Parfois, je ne peux pas gérer toute la merde dans mon grenier / on m’a promis le monde mais j’ai la saleté à la place.

Exodus marquera le premier album DMX depuis Undisputed de 2012 et il devrait arriver près de deux mois après la mort du rappeur le 9 avril. Swizz Beatz a produit le disque, qui présentera des apparitions de Jay-Z, Nas, Bono, Alicia Keys, Lil Wayne, Huissier, Snoop Dogg, le Lox, et plus encore.

Concernant l’album, Swizz Beatz ― qui a été producteur exécutif du projet ― a publié la déclaration suivante: «Mon frère X était l’une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées. Il a vécu sa vie consacrée à sa famille et à la musique. Surtout, il était généreux avec ses dons et aimait ses fans au-delà de toute mesure. Cet album, X était impatient que ses fans du monde entier entendent et montrent à quel point il appréciait chaque personne qui l’a soutenu sans condition.

Écoutez le meilleur du DMX sur Apple Music et Spotify.

Liste des pistes d’Exodus:

1. «That’s My Dog» (feat. The LOX & Swizz Beatz)

2. «Bath Salts» (feat. Jay-Z & Nas)

3. «Dog’s Out» (avec Lil Wayne et Swizz Beatz)

4. «Money Money Money» (feat. Moneybagg Yo)

5. «Hold Me Down» (avec Alicia Keys)

6. «Skyscrapers» (feat. Bono)

7. «Male Stick Up Skit» (feat. Cross, Infrared & Icepick)

8. «Hood Blues» (avec Westside Gunn, Benny The Butcher & Conway)

9. «Walking In The Rain» (feat. Nas, Exodus Simmons & Mr. Porter)

10. «Take Control» (feat. Snoop Dogg)

11. «Exodus Skit»

12. «Lettre à mon fils (appelle ton père)» (feat. Usher et Brian King Joseph)

13. «Prière»