DMX a été hospitalisé après une crise cardiaque (Photo: . pour Coachella)

Le rappeur DMX a été retiré du système respiratoire et respire seul après avoir subi une crise cardiaque, a déclaré son avocat.

TMZ a rapporté que la star – de son vrai nom Earl Simmons – était dans un « état grave » après avoir subi une surdose de drogue.

Murray Richman, l’avocat de DMX, a déclaré à PIX11 News à New York: « Il a été à l’hôpital à la suite d’une crise cardiaque.

‘Il a été enlevé [the] système de maintien de la vie et respire par lui-même, mais nous sommes inquiets.

« Ce serait malhonnête de ma part de suggérer que je ne suis pas un homme inquiet à ce stade particulier. »

Richman a poursuivi: « Earl Simmons, DMX, à mon avis, est l’un des grands poètes de notre temps et ce qu’il avait à dire, si les gens prenaient la peine d’écouter, et s’ils pouvaient surmonter leur hostilité au rap, ils pourraient apprendre un grand accord.’

TMZ a rapporté qu’une source proche du rappeur a affirmé que l’overdose avait déclenché une crise cardiaque.

Une source aurait affirmé qu’il avait « une certaine activité cérébrale » et était soigné à l’hôpital de White Plains, New York, une autre source affirmant qu’il était dans un « état végétatif ».

Les fans et les amis de la star ont prié pour son rétablissement, y compris Rick Ross, qui a partagé une vidéo sur ses histoires Instagram.

«Prière pour DMX la légende, mettons ça dans le ciel», dit-il.

Ja Rule, qui a partagé une foule d’émojis de mains de prière, a ajouté: « Prière pour mon frère DMX … »

L’actrice Viola Davis a déclaré: « Prier pour DMX », tandis que Missy Elliott a ajouté: « Prières pour DMX et sa famille ».



