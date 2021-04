DMX reste insensible et dans le coma, dit son manager

DMX est toujours dans le coma dans un hôpital de New York après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière.

Le manager du rappeur, Steve Rifkind, dit que son état reste inchangé. Les médecins sont prêts à effectuer une batterie de tests pour déterminer son niveau de fonction cérébrale. Les résultats pourraient être critiques pour déterminer si DMX a une chance de survivre à son état actuel.

«DMX est actuellement sous assistance respiratoire et dans le coma. Il y a plusieurs personnes avec des informations inexactes sur son bien-être, et ce n’est ni utile ni productif », a déclaré Rifkind à NBC News mardi soir. «Demain, il subira d’autres tests sur ses fonctions cérébrales et sa famille déterminera ce qu’il y a de mieux à partir de là.

Rifkind dit que les membres de la famille du rappeur ont pu lui rendre visite hier soir. Des centaines de fans se sont rassemblés devant l’hôpital de White Plains pour montrer leur soutien à l’artiste frappé d’incapacité. Ils ont organisé une veillée de prière tard dans la nuit, priant pour le rétablissement des artistes. «Nous apprécions vos prières et votre soutien», a déclaré Rifkind à ceux qui étaient rassemblés.

DMX a été admis à l’hôpital le 2 avril après une crise cardiaque. On ne sait pas ce qui a causé les problèmes, mais les rumeurs d’une surdose de drogue prévalent. DJ Funkmaster Flex pense que les amis du rappeur dans l’industrie de la musique auraient dû faire plus pour l’aider à combattre ses démons de la drogue.

«Le secteur de la musique est un gorille. C’est un gouffre de bonheur ou de dépression sans fond », a déclaré le DJ à Page Six. «Je ne veux pas dire que les gens ne vous aident pas, mais je veux dire qu’il y a des gens qui savent réellement [when a star is struggling, but don’t help] parfois. On n’obtient pas toujours la meilleure aide quand on gagne de l’argent », a ajouté le DJ.

«C’est difficile pour quelqu’un comme un DMX qui peut être dans un état mental et émotionnel de traumatisme infantile qui lui est arrivé et qui est ensuite jeté dans l’argent et la célébrité.»

Le rappeur de 50 ans a été ouvert sur ses problèmes de toxicomanie après son enfance difficile. Dans son autobiographie, il dit avoir été violemment battu par les petits amis de sa mère pendant son enfance. Il dit qu’il a été amené à fumer du crack à l’âge de 14 ans. Funkmaster Flex a invoqué le nom de Nipsey Hussle pour faire une comparaison avec sa situation.

«Nipsey Hussle est passé, et chaque rappeur échoué a fait un pèlerinage à Los Angeles pour aller au magasin Marathon pour prendre une photo ou faire glisser leurs cartes. Frère Nipsey avait besoin de ce soutien de son vivant », explique Funkmaster Flex.