DMX reste sous assistance respiratoire après une surdose suspectée de médicament

DMX, alias Earl Simmons, reste dans un « état végétatif » après avoir subi une crise cardiaque massive vendredi – le résultat d’une surdose de drogue présumée.

Le DMX a été transporté dans un hôpital de White Plains, dans l’État de New York, vendredi après la crise cardiaque, plusieurs rapports indiquant qu’une surdose de drogue était la source de l’urgence médicale. À ce stade, le DMX de 50 ans – alias Earl Simmons – reste dans un état critique et se débat dans un « état végétatif », selon son ex-manager.

Le développement fait suite à un certain nombre de problèmes liés à la drogue pour le rappeur. Simmons s’est retrouvé aux prises avec une dépendance pendant des années et a essayé plusieurs séjours en cure de désintoxication. À ce stade, les rapports faisant état d’une surdose massive de médicaments ne sont pas confirmés.

Quelle que soit la cause, la situation tragique attire des vagues de soutien de la part de la communauté hip-hop et de l’industrie de la musique en général, avec Ja Rule, Chance the Rapper, Missy Elliott et Rick Ross parmi ceux qui affichent publiquement leur soutien. Les fans expriment également leur chagrin et une veillée de prière est prévue pour lundi 5 avril à White Plains. Nous attendons plus de paroles de soutien de la part d’autres musiciens et dirigeants dans les prochains jours.

Pour Simmons, l’urgence médicale est la dernière d’une série d’épisodes chaotiques et de problèmes désordonnés. DMX a connu un immense succès commercial à partir de la fin des années 90, avec une série d’albums multi-platine, en tête des charts et des succès massifs. Mais la vie de Simmons a été constamment embourbée dans des drames, des problèmes juridiques et des problèmes liés à la dépendance – y compris des batailles récurrentes sur une pension alimentaire non rémunérée pour les enfants.

Au total, DMX aurait engendré un total de 15 enfants, avec plusieurs mères sur plusieurs décennies. Le rappeur a tenté d’éviter de payer des millions de dollars en pension alimentaire pour enfants et en frais juridiques liés à la pension alimentaire, les soldes impayés oscillant régulièrement dans les centaines de milliers de dollars. Au-delà de cela, DMX a également été impliqué dans de multiples problèmes liés à l’IRS et a récemment purgé une peine d’un an de prison pour évasion fiscale.

Malheureusement, ces problèmes ont pris une place centrale dans la vie de Simmons au lieu de sa musique et de son expansion créative. Depuis son apogée de carrière à la fin des années 90 et au début des années 2000, DMX a également eu du mal à rester pertinent dans l’industrie du rap moderne. Plusieurs versions récentes sont passées relativement inaperçues, bien que DMX soit apparu dans une bataille très médiatisée de Verzuz contre Snoop Dogg en juillet 2020. Cela a attiré plus de 500000 téléspectateurs, faisant partie d’un arc de succès plus large pour la plate-forme de combat de rap et un signal fort qui L’héritage de DMX reste fort et durable.