DMX se lance officiellement sur TikTok pour promouvoir « X-ecember »

Aujourd’hui marquait le lancement officiel de la DMX compte sur TikTok, pour honorer la légende du rap et promouvoir « X-ecember », qui célébrera l’icône tout au long du mois.

Dans le premier clip vidéo, DMX rappe sur « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », qui provient à l’origine d’une apparition à la radio en 2012 sur Power 105.1 à New York. Le rappeur et natif de Yonkers est décédé plus tôt cette année le 9 avril 2021, à l’âge de 50 ans.

La nouvelle fait suite à une compilation de Def Jam célébrant son travail de carrière, DMX : l’héritage, qui propose la compilation best-of définitive et officielle de l’icône hip-hop DMX. En tant que l’une des voix les plus typiquement bourrues, rugueuses et émouvantes du hip hop, Legacy propose une rétrospective complète de sa carrière.

Cette compilation de Def Jam reprend peu de temps après le retour de DMX sur le label et ils prennent soin de rassembler une sélection représentative de ses hymnes de fête OG et de jams plus introspectifs, notamment : « Ruff Ryders’ Anthem », « What’s My Name », « Party Up », « X Gon’ Give It To Ya », « How’s It Goin’ Down », « Who We Be », « Grand Finale » et plus encore. Le vinyle sort le 10 décembre.

Dans d’autres nouvelles, HBO a récemment diffusé un documentaire sur DMX intitulé DMX : n’essayez pas de comprendre. Le documentaire, réalisé par Christopher Frierson et produit par Bill Simmons de The Ringer (Andre The Giant de HBO, Showbiz Kids), suit le défunt MC alors qu’il sort de prison début 2019 et tente de reconstruire sa carrière dans l’industrie de la musique. et renouer avec la famille et les fans.

Le documentaire a fait ses débuts sur HBO/HBO Max le 25 novembre à 20 h HE/PT, acclamé par la critique. « Se déroulant dans un style cinéma vérité et avec un accès sans entrave, le film témoigne d’un homme en quête de réinvention et de rédemption, s’efforçant de rester fidèle à lui-même tout en rétablissant ses rôles de père, d’artiste et d’icône », indique l’annonce.

Précommandez DMX : The Legacy.