DMX sera honoré en hommage spécial aux BET Awards 2021

BET a annoncé que le rappeur bien-aimé DMX sera honoré d’un hommage spécial aux BET Awards 2021, qui seront diffusés le dimanche 27 juin à 20 h 00, HE/PT.

L’hommage est organisé par le producteur Swizz Beatz, qui avait une amitié de longue date avec le défunt musicien, et comprendra des performances exceptionnelles de Busta Rhymes, Méthode Homme, Swizz Beatz, Griselda, et une apparition spéciale de Michael K. Williams. BET célébrera la vie et la musique de DMX depuis ses débuts avec le label hip hop emblématique, Ruff Ryders à présent en lançant une nouvelle chanson du prochain album posthume de DMX, Exodus.

« Nous sommes impatients de célébrer la marque indélébile de DMX dans la musique et la culture pop. DMX a inspiré les fans du monde entier avec sa voix rauque signature, la livraison d’émotions brutes à travers ses paroles et ses performances, et son esprit généreux. Nous sommes fiers de rendre hommage à une légende du hip-hop sur notre plus grande scène, les BET Awards », a déclaré Connie Orlando, vice-présidente exécutive des programmes spéciaux, de la programmation musicale et de la stratégie musicale.

La chorégraphe vidéo et vétéran du R&B et du hip hop Fatima Robinson agira en tant que directrice créative et l’hommage comprendra certains des succès emblématiques de DMX :

Glisser

Faire la fête

Quel est mon nom?

Où est le capot ?

MY N**** / X Gon’ Give It To Ya

Attrape-moi chien

Hymne de Ruff Ryders

Prière DMX

Comme indiqué dans Billboard, Yonkers, le DMX natif de New York a vendu plus de 74 millions de disques dans le monde au cours de sa vie et a amassé 14 certifications RIAA platine aux États-Unis seulement. DMX continue de détenir la distinction unique d’être le seul artiste de l’histoire à figurer à la fois dans les palmarès Billboard 200 et Top R&B/Hip-Hop avec des débuts n ° 1 pour ses cinq premiers albums consécutifs en carrière.

Les thèmes de la rédemption se tissent tout au long Exode, le premier album de Def Jam par DMX en 18 ans, depuis Grand Champ en 2003. Le nouvel album partage son nom avec le fils de DMX, Exodus Simmons. La pochette de l’album est du photographe original Jonathan Mannion, qui a capturé certaines des images les plus emblématiques du DMX tout au long de sa carrière.

Précommandez Exodus.