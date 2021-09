Dmytro Firtash peut intervenir dans l’affaire Victoria Toensing ⋆ 10z viral

Un oligarque ukrainien inculpé fréquemment invoqué sous l’ancien président celui de Donald Trump premier scandale de destitution peut voir si les informations que le gouvernement américain a saisies de son ancien avocat Victoria Toensing est protégé par le secret professionnel de l’avocat, a statué un juge fédéral.

Un milliardaire aux liens présumés avec la mafia russe, Dmytro Firtash lutte contre l’extradition d’Autriche depuis plus d’une demi-décennie, depuis qu’un grand jury américain l’a inculpé pour complot de corruption en 2014. Dans l’intervalle, le nom de Firtash est revenu à plusieurs reprises dans le contexte du scandale Trump en Ukraine. Selon un article de NBC de janvier 2020, l’oligarque aurait remis Rudy Giuliani documents utilisés pour salir Joe Biden, alors le rival le plus redoutable de Trump pour la présidence et finalement l’homme qui l’a vaincu.

L’avocat de Firtash répond aux allégations

Firtash nie fermement tout lien avec le chef présumé du crime organisé russe Semion Moguilevitch, des allégations qui ont fait surface dans des câbles diplomatiques divulgués publiés par WikiLeaks.

Son avocat Lanny Davis a fermement nié le lien signalé par Firtash avec le complot visant à salir les Bidens dans une interview.

“Dmytro Firtash n’a jamais parlé, approuvé ou financé pour faire quoi que ce soit de négatif à propos des Bidens”, a déclaré Davis à Law&Crime, ajoutant que son client n’avait jamais parlé à Giuliani, ne l’avait rencontré ni financé aucune des activités présumées de l’ancien maire pour essayer de salir les Bidens.

“Lorsque [Firtash] appris que des documents juridiques avaient été remis à Giuliani sans son autorité ou sa permission, il était furieux », a poursuivi Davis.

Après avoir été accusé d’infractions liées au financement de la campagne électorale avant la première destitution de Trump, Lev Parnas a déclaré à l’hôte de MSNBC Rachel Maddow que l’information était destinée à aider à faire disparaître les accusations de Firtash.

“Pour que nous puissions recevoir des informations de Firtash, nous devions promettre quelque chose à Firtash”, a déclaré Parnas au réseau. « Donc, pour Firtash, il s’agissait essentiellement de lui dire que nous savions que son cas ne valait rien ici et qu’il est poursuivi sans raison. Et qu’en gros, on pourrait s’en occuper.

Firtash conteste également fermement les allégations ou les suggestions d’une contrepartie.

“C’est un mensonge qui a été écrit ou insinué dans les médias”, a ajouté Davis. « La vérité, c’est qu’il n’avait aucun intérêt pour quoi que ce soit à voir avec l’élection présidentielle ou avec Joe Biden et son fils. C’était contraire à ses intérêts.

Davis a déclaré que Firtash avait engagé Toensing et Joseph diGenova de faire ce que son équipe juridique pense toujours être « correct : persuader le procureur général ou le procureur américain à Chicago ou les deux qu’il est innocent ».

La procédure d’extradition de l’oligarque reste pendante.

« Droit d’accès public »

En avril, les autorités ont perquisitionné les propriétés de Giuliani et Toensing, apparemment dans le cadre d’une enquête sur le lobbying ukrainien. Tous deux ont par la suite invoqué le privilège avocat-client, ouvrant la voie à une bataille de découverte à enjeux élevés similaire à celle qui a précédé la poursuite de l’ancien fixateur condamné de Trump. Michael Cohen.

Jeudi soir, un juge fédéral supervisant l’examen du secret professionnel de l’avocat sur les dossiers que le gouvernement a saisis de Giuliani et Toensing a autorisé Firtash à intervenir.

“Le gouvernement ne s’oppose pas à son intervention”, juge de district américain J. Paul Oetken écrit dans un ordre de cinq pages. “Le tribunal conclut que l’intervention de Firtash est justifiée dans le but limité d’examiner les questions potentiellement privilégiées le concernant.”

Ancien juge fédéral Barbara Jones, le même avocat affecté à l’examen du privilège de Michael Cohen, a été maître spécial dans l’affaire Giuliani et Toensing.

“Le Special Master déterminera le moyen le plus efficace et le plus approprié pour permettre à Firtash de protéger son privilège tout en reconnaissant le but limité pour lequel il intervient”, a écrit le juge Oetken.

Giuliani, Toensing et l’oligarque avaient tous cherché à mettre leurs documents écrits sous scellés, mais le juge a rejeté cette demande, citant le premier amendement et le « droit d’accès public aux documents judiciaires » de la common law.

«Firtash suggère des considérations concurrentes, citant son intérêt pour la vie privée et affirmant que sa participation à cette affaire pourrait nuire à sa défense dans son affaire pénale sans rapport. Mais ces arguments ne sont pas convaincants. L’affaire pénale de Firtash dans le district nord de l’Illinois est publique », indique l’ordonnance. “Et l’ancienne relation avocat-client de Firtash avec Toensing – son seul lien apparent avec cette affaire – a été rapportée publiquement, y compris par l’avocat de Toensing.”

L’avocat de Giuliani Robert Costello a refusé de commenter, déclarant que l’affaire Firtash n’impliquait pas l’ancien maire de New York. L’avocat de Toensing n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire. Tous les trois auront une semaine pour proposer des expurgations de leurs documents, qui doivent être rendus publics d’ici le 24 septembre.

“Le tribunal ne voit pas en quoi Firtash subit un préjudice important du fait qu’il a pris des mesures pour protéger ses documents privilégiés dans une procédure au cours de laquelle les documents de son ancien avocat ont été saisis”, poursuit l’ordonnance.

Giuliani et Toensing se sont également battus pour réduire la portée de l’examen du privilège, et le juge Oetken a approuvé le compromis du gouvernement limitant la recherche aux informations saisies datées du 1er janvier 2018 ou après cette date.

Mise à jour—Sept. 17 à 19h54 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure le commentaire de l’avocat de Firtash, Lanny Davis et pour décrire plus précisément les allégations contre son client.

Lire la commande ci-dessous :

