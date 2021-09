DNA Stock réalise des gains de 10% le premier jour de bourse de Ginkgo Biowork

Pour les fans du boom des biotechnologies, aujourd’hui marque un début important en tant que Ginkgo Bioworks (NYSE :ADN) commence à négocier. La société a choisi d’entrer en bourse par le biais d’une SPAC, en fusionnant avec Acquisition de l’aigle en plein essor, une entreprise connue pour s’associer avec des innovateurs dans les domaines de la biologie et de la science. À ce jour, le Ginkgo est évalué à 15 milliards de dollars. L’accord lui a rapporté la somme prévue de 1,6 milliard de dollars après sa finalisation.

Source : Connecter le monde / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec le stock d’ADN ?

Le PDG de Ginkgo, Jason Kelly, compare le travail de son entreprise sur la génération de nouveaux organismes grâce à la biologie cellulaire au travail effectué dans le livre et le film classiques Jurassic Park.

Cela a peut-être été une histoire d’horreur, mais il n’y a rien d’effrayant à propos de la performance du stock d’ADN jusqu’à présent. Au moment d’écrire ces lignes, les actions sont en hausse de 9,72 % pour la journée. Alors que les prix ont baissé par rapport à leur sommet antérieur à plus de 14 $ par action, la société reste dans le vert, se négociant actuellement à 12,50 $. La journée n’est pas terminée, mais jusqu’à présent, les débuts commerciaux de cette société peuvent être considérés comme un début prometteur.

Pourquoi est-ce important

Depuis que la fusion a été finalisée, les investisseurs dans les actions SRNG et DNA ont de nombreuses raisons d’être optimistes alors que le temps de la société sur un indice boursier majeur démarre.

Le marché de la biologie synthétique sur lequel Ginkgo opère est en croissance, en grande partie parce que le travail de l’entreprise peut être appliqué à de nombreux domaines, allant de l’alimentation à la production matérielle et thérapeutique. De plus, la société a élargi son portefeuille pour inclure la mise à l’échelle des tests Covid-19 et l’optimisation de la fabrication de vaccins. Ce fut une année rentable pour les stocks de vaccins, et à mesure que de nouvelles variantes émergent, il y aura plus de raisons pour que les stocks d’ADN bénéficient du même type de croissance que nous avons vu depuis Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm).

Qu’est-ce qui vient ensuite pour l’ADN

Il convient de noter que le symbole de l’action ADN n’a pas été choisi ironiquement. Il s’agissait d’une manœuvre stratégique qui jouera probablement en faveur à la fois de l’entreprise et de ses investisseurs.

Comme le notent Bailey Lipschultz et Claire Ballentine de Bloomberg, « obtenir la bonne combinaison de lettres est devenu une obsession dans certains coins du monde de l’investissement ».

Un ticker facile à retenir ne peut être utile que lorsque la marque d’une entreprise se développe tout au long de son temps sur les marchés commerciaux. Pour une entreprise comme Ginkgo, disposer d’un téléscripteur qui permet aux investisseurs de se souvenir exactement des activités de l’entreprise est un avantage évident.

C’est également un plus en ce moment que les entreprises de biotechnologie sont aux premiers stades d’un boom dans un contexte de demande croissante du marché.

Bien que ce soit encore le premier jour pour le stock d’ADN, il n’y a aucune raison d’être optimiste alors que la société s’impose parmi ses concurrents publics. S’il y a une chose que les entreprises de sciences biologiques savent, c’est la croissance. Vu d’ici, ce stock est sur le point de vivre exactement cela.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.