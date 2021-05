DNC lève 15,4 millions de dollars en ligne au cours des 100 premiers jours de Biden ⋆ .

Les 100 premiers jours du président Joe Biden’s terme était bon pour les Américains qui voulaient un vaccin Covid-19 et bon pour les collecteurs de fonds au Comité national démocrate. La DNC a levé 15,4 millions de dollars en ligne au cours de cette période, selon un rapport d’Axios.

Cette collecte de fonds a plus que triplé ce que la DNC a recueilli lors de la nomination de l’ancien président Donald Trump mandat unique (4,7 millions de dollars), et plus de 30 fois ce que le parti a recueilli au cours des 100 premiers jours de l’ancien président Barack Obama premier mandat.

“Le coup de filet suggère que les chiffres stellaires des démocrates en petit dollar l’année dernière ne dépendaient pas uniquement de l’opposition à Trump, comme beaucoup dans le parti le craignaient”, a écrit Axios. Alayna Treene, notant que la contribution moyenne à la DNC n’était que de 23 $.

Dans l’ensemble, la DNC a augmenté de 60% le nombre de donateurs qui ont fait un don pendant les 100 premiers de Biden (par rapport au nombre de leurs donateurs pendant les 100 premiers jours de la présidence de Trump).

L’un des meilleurs jours de collecte de fonds de la DNC a eu lieu lors du discours de Biden à une session conjointe du Congrès la semaine dernière, ce qui a permis de recueillir les contributions des 50 États et d’augmenter les contributions en ligne de plus de 700% à partir de la veille du discours.

Le Comité national républicain a également commencé 2021 avec une solide collecte de fonds à la base, recueillant près de 22 millions de dollars de dons de moins de 200 dollars de janvier à mars.

