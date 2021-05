DNC serait à la recherche de candidats GOP 2024 comme Mike Lindell ⋆ .

Les élections de 2024 sont techniquement déjà en cours (allez-y, prenez un moment pour faire sortir ce cri primitif), et les démocrates sont apparemment déjà en train de se pencher sur le champ potentiellement massif des candidats républicains.

Le seul grand facteur 2024 est, bien sûr, l’ancien président Donald Trump, qui vient de créer une page de blog pour continuer à publier des déclarations de type tweet. Trump se présentera-t-il à la réélection? Probablement, mais nous ne le savons pas définitivement.

Le livre de lecture de l’aile ouest de Politico a rapporté mardi que le DNC avait mis sur pied une équipe chargée d’examiner les candidats républicains potentiels 2024:

Le Comité national démocrate a discrètement assemblé une équipe de base qui se concentre non seulement sur les mi-mandat de 2022, mais sur le prochain cycle présidentiel et la réélection attendue de Biden, selon des responsables démocrates à l’intérieur et à l’extérieur du DNC.

Quelques semaines après l’inauguration, l’équipe de recherche du comité, dirigée par NICK BAUER, a commencé à rassembler des «oppo» sur plus de 20 politiciens républicains et a identifié 49 GOPers qui pourraient se présenter.