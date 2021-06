DNI 4.0 : technologies, sécurité, DNI Express et disponibilité du nouveau modèle européen | La technologie

in

Le nouveau DNI arrive avec des améliorations de sécurité, plusieurs langues et de nouvelles applications numériques qui seront partagées par tous les pays membres de l’Union européenne.

Le 2 juin, le premier des nouveaux DNI a été livré en Espagne, un nouveau design qui sera en espagnol et en anglais et aura plus de mesures de sécurité pour empêcher la falsification. Ce nouveau Document National d’Identité vient répondre à l’appel DNI européen.

le règlement 2918/1157 de l’Union européenne Il est obligatoire pour tous les États membres depuis le 2 août 2021 et avec lui vient le nouveau DNI sur les différents territoires. Tous, de la France à la Grèce, doivent avoir des caractéristiques communes pour uniformiser la conception et certaines fonctions entre les pays de l’Union.

Pour cette raison, en Espagne, le nouveau design du DNI qui intègre une puce électronique pour stocker les photos, la signature et les empreintes digitales du propriétaire. Il conservera également les certificats d’authentification et la signature électronique qui nous permettent d’effectuer la plupart des démarches publiques en ligne.

En plus de toutes ces données d’identification de chacun des citoyens de l’Union européenne, les mesures de sécurité utilisées pour arrêter la contrefaçon de ces documents officiels. Détails visibles ou non à l’œil des personnes qui protègent le DNI quelque chose de plus que les modèles précédents.

Quant au design, il ne change pas beaucoup de taille ou d’ordre. Oui, le code à deux lettres ES en Espagne est ajouté dans le drapeau de l’Union européenne dans le coin supérieur gauche. Il a également été décidé de combiner à la fois la langue officielle de chaque pays avec l’anglais comme langue communautaire. Malgré le Brexit, l’anglais reste la langue officielle de la République d’Irlande et la plus utilisée dans toute l’Union.

Sa version mobile

Ce document servira à identifier la personne à la fois physiquement et numériquement dans toute l’Union, une certification qui s’étend davantage aux nouvelles technologies. Les citoyens n’en dépendront pas physiquement comme ils l’ont été jusqu’à présent, ils pourront le laisser chez eux et utiliser l’application mobile que le Gouvernement prépare.

Cette future application sera similaire à celle déjà connue de la DGT, un outil numérique avec lequel nous pouvons identifier et contrôler un grand nombre de procédures et de documents. Il servira également de mécanisme de communication avec les administrations aux différents niveaux du territoire et effectuera des procédures bureaucratiques telles que le paiement des taxes ou des amendes.

Ce projet vient de l’Union européenne pour unifier davantage les pays et toutes les procédures bureaucratiques que les citoyens peuvent gérer sur tout le territoire. Ce sera un processus plus unifié qui aura comme point de connexion le nouveau document d’identité, la version la plus numérique du DNI connue à ce jour.

Identifiant express

Parallèlement à l’arrivée de ce nouveau DNI 4.0, le Gouvernement lance le Programme DNI express, avec laquelle il entend obtenir ce document dans les plus brefs délais. On veut réduire les temps d’attente dans les rénovations ordinaires et vous augmenterez la sécurité en obtenant la photographie in situ.

De plus, le citoyen bénéficiera du renouvellement des certificats numériques et du paiement des frais correspondants par carte. Toutes ces nouvelles sont en route, mais le DNI 4.0 est déjà en Espagne, ceux qui ont besoin de le renouveler pour en faire la demande recevront ce dernier modèle. Ceux qui les ont récemment renouvelés doivent attendre les mois précédant la date d’expiration indiquée dans le document.