Do Dragao, test décisif pour un Milan en cadre

18/10/2021 à 21h00 CEST

X. Serrano

Stefano pioli pense que la note ne reflète pas le niveau indiqué par le Milan dans la Ligue des champions. Après avoir chuté au minimum contre Liverpool (3-2) et l’Atlético (1-2), les ‘rossoneri’ se rendent à Port avec l’impératif de gagner pour garder leurs espoirs dans la meilleure compétition européenne. « C’est un match très important, mais je ne pense pas qu’il soit encore décisif », a-t-il précisé ce lundi. Pioli lors d’une conférence de presse.

« Nous devons rester concentrés et lucides dans nos lectures, car vous payez cher chaque erreur en Ligue des champions. Nous avons perdu les deux premiers matchs principalement à cause d’un manque d’attention défensive», a souligné le sélectionneur italien. Interrogé sur le joueur le plus dangereux du monde Port, Pioli a choisi l’attaquant colombien Luis Diaz. « J’ai été impressionné », a-t-il avoué.

Invaincu dans le Une série, la formation lombarde arrive au rendez-vous avec la bonne humeur après son retour face à Vérone (3-2) avec un Leao stellaire. Les Portugais seront, avec Giroud, le grand espoir offensif d’un Milan lourdement alourdi par les victimes. Sans Brahim, L’O, Rébic, Kessie ou Maignan. Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles. Le retour au onzième Kjaer, chef défensif, et Ibra il attendra sa chance sur le banc après avoir réapparu 15 minutes samedi.

Pour sa part, Port vient de battre 5-0 au modeste Ressentir dans la Taça du Portugal et il est également invaincu en championnat portugais après huit matchs. Devant les médias, l’entraîneur Sergio Conceiçao Il a prédit que le match de ce mardi sera basé sur la solidité dans son propre terrain : « L’équipe qui défendra le mieux gagnera. L’équipe portugaise ajoute un point après avoir fait match nul contre lui Sportif (0-0) et être balayé par le Liverpool (1-5).

Les files d’attente probables

Port: D. Costa ; J. Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, S. Oliveira ; Otavio, T. Martínez, Luis Díaz ; Taremi.

Milan: Tatarusanu ; Calabre, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré ; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao ; Giroud.