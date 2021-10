Do It Again: Les 15 meilleures couvertures des Beach Boys

Si quelqu’un sait quelque chose sur les garçons de la plage, il s’agit de leurs harmonies vocales uniques, gracieuseté des frères Brian, Carl et Dennis Wilson, ainsi que du cousin Mike Love, de l’ami Al Jardine et, plus tard, de Bruce Johnston. Ensuite, comment Brian a composé certaines des musiques pop les plus ambitieuses jamais connues, afin de permettre aux Beach Boys de briller collectivement.

Pourtant, le groupe avait aussi le don de réinventer les chansons des autres dans leur propre style distinctif. Notre liste de lecture célèbre 15 des meilleurs exemples des pouvoirs d’interprétation du groupe.

Les premiers albums des Beach Boys les ont vus travailler à travers leurs influences rock’n’roll, enregistrant des reprises de Eddie Cochran« Summertime Blues », ainsi que la chanson titre de leur album n°2 américain de 1963, Surfin’ USA. Ce dernier, un single américain n°3, a finalement vu Chuck Berry recevoir un co-crédit, puisque Brian Wilson avait essentiellement écrit de nouvelles paroles pour le classique de 1958 de Berry, « Sweet Little Sixteen ».

Cependant, au fur et à mesure que les compétences d’écriture et de composition de Wilson se sont développées, son approche ambitieuse des reprises a fait de même. Au moment où il s’est tourné vers « Why Do Fools Fall In Love », rendu célèbre en 1956 par les icônes du doo-wop Frankie Lymon & the Teenagers, Wilson enregistrait également pour la première fois avec le célèbre Wrecking Crew, le groupe de session derrière d’innombrables Les classiques de la pop des années 60. Sorti sur Shut Down Volume 2 (et apparaissant également sur la face B de « Fun, Fun, Fun », le single n°5 américain des Beach Boys, sorti en 1964), leur version de « Why Do Fools Fall In Love » a ouvert la voie à d’autres grands arrangements.

Il s’agit notamment de Bobby Freeman’s « Voulez-vous danser » et le classique de Phil Spector/Ellie Greenwich/Jeff Barry « Then He Kissed Me » (réenregistré par Wilson and co sous le titre « Then I Kissed Her »). Le groupe revisitera le catalogue de Spector, le héros de Brian, quelques années plus tard, lorsque Carl supervisera une version euphorique de « I Can Hear Music » pour l’album des Beach Boys de 1969, 20/20.

Même avec seulement quelques guitares acoustiques et leurs voix, le groupe était captivant. Sorti en single en 1965, le feelgood « Barbara Ann » est devenu le morceau le plus célèbre de la Fête des garçons de la plage ! album. Mais leur version du « Papa-Oom-Mow-Mow » des Rivington montre qu’à ce stade de leur carrière, le groupe était déjà capable de créer des harmonies contagieuses en un clin d’œil.

Wilson était à son plus ambitieux pendant les sessions Smile, mais il était toujours conscient de la riche histoire de la musique pop, remontant à la chanson d’avant-guerre « You Are My Sunshine », pour laquelle Dennis a fourni l’une des voix principales les plus larmoyantes de la catalogue du groupe. Cette ère de la musique pop a continué d’inspirer le groupe, car ils ont également essayé deux fois le classique folklorique de Lead Belly « Cotton Fields » de 1940 : un enregistré pour 20/20, avec Brian à la barre, et une deuxième version, sortie en single. en 1970, avec Al Jardine taquinant une performance plus ouvertement country du groupe, qui a porté la chanson au n ° 5 au Royaume-Uni.

Plus tard dans les années 70, les Beach Boys exploitaient encore leurs premières influences, se référant à l’arrangement de Phil Spector de les frères justes‘ « Juste une fois dans ma vie » pour leur album de 1976, 15 Big Ones. Ce LP les a également amenés à faire une nouvelle visite au catalogue de Chuck Berry pour une version fougueuse de « Rock and Roll Music ».

Le groupe a continué à jouer des classiques de l’ère du rock’n’roll en tournée dans les années 70 et 80, mais, en 1986, ils ont enregistré un classique du folk-rock des années 60 qu’ils auraient très bien pu écrire eux-mêmes. Le rendu fidèle des Beach Boys « Le rêve californien' », à l’origine un hit américain n ° 4 de 1965 pour les mamans et les papas, a été inclus sur leur compilation Made In USA et également publié en single. Mettant en vedette Roger McGuinn des Byrds à la guitare à 12 cordes, il relie trois des plus belles icônes de la côte ouest des années 1960 et offre un cadre proche de notre liste de lecture de reprises des Beach Boys.

