Doc Rivers a réussi un autre travail d’étranglement en séries éliminatoires avec les 76ers

C’est lundi matin et tous les fans des Sixers de la planète jouent le jeu du blâme. Une saison qui était si prometteuse s’est à nouveau effondrée, les Hawks d’Atlanta remportant leur match 7, 103-96, pour passer à la finale de la Conférence de l’Est et mettre fin à la saison de Philly.

Ben Simmons est fermement dans la ligne de mire après une performance de cinq points dans un match dont l’équipe avait désespérément besoin de plus de sa part. Simmons a prouvé dans cette série qu’il était peut-être l’un des joueurs les plus doués sur le plan athlétique de la NBA, mais quand il s’agit de diriger une équipe, c’est un peu comme se faire précipiter par un chihuahua jappant, bien qu’un chihuahua ne puisse pas non plus frapper de lancers francs.

Bien qu’il soit juste que Simmons soit un paratonnerre, mettre trop d’attention sur lui détourne l’attention de l’éléphant dans la pièce : Doc Rivers. L’entraîneur vétéran est connu pour avoir explosé les avances en séries éliminatoires, et il l’a encore fait. Doc s’étouffe tellement qu’il devrait venir avec un avertissement, comme comment vous devriez couper des raisins pour un tout-petit. Dimanche soir était le dernier chapitre de son livre sur les étranglements, et Simmons n’est qu’une note de bas de page en ce qui concerne l’incompétence de l’entraîneur en séries éliminatoires.

Doc Rivers a maintenant perdu trois avances 3-1, une avance 3-2, une avance 2-0 et a perdu le match 7 à domicile quatre fois (cinq si vous comptez la bulle) -Mike Prada. (PRAY-duh) (@MikePradaNBA) 21 juin 2021

Rivers a également perdu une avance de 3-2 lors de la finale NBA 2010. Alors oui, il est facile de blâmer Ben Simmons et de le transformer en paratonnerre pour le jeu 7, mais je serai damné si Rivers n’est pas la clé attachée au cerf-volant qui crie “prends-moi maintenant, mère nature” avant d’être frappé par foudre.

Le problème central semble être que Rivers ne parvient pas à s’adapter à ce qu’il voit dans les matchs en séries éliminatoires. Dans les plus grands moments de sa saison, sa « stratégie » vire souvent à l’orgueil. À une époque où chaque équipe condense ses rotations et se concentre sur ses stars, Rivers joue le même ballon de saison régulière et se fait punir pour cela encore et encore.

Les Sixers sont allés à 10 dans leur rotation dimanche soir, donnant des minutes importantes à George Hill et Matisse Thybule, sans rien à montrer. Pendant ce temps, les Hawks ont joué neuf gars, mais ont pu s’appuyer davantage sur leur noyau. Ce n’est pas une sorte de pensée sauvage et nouvelle. Les équipes de la NBA sont passées à une courte rotation dans les séries éliminatoires depuis des années et des années, mais Doc est toujours coincé à penser que sa voie est la meilleure – même lorsque les résultats montrent le contraire. Dans le match 7, les Sixers ont été dominés sur le banc 24-15, malgré le fait que les Hawks aient utilisé moins de joueurs dans leur rotation et donné moins de minutes à leur banc. C’est triste.

Gardez à l’esprit que Rivers a été renvoyé de Los Angeles après l’effondrement des éliminatoires des Clippers 2020 contre les Nuggets parce que le sentiment était qu’il ne pouvait pas s’adapter pour surmonter la bosse. Regardons ces jeux, voulez-vous?

Jeu 5 : Les Clippers perdent 16 points d’avance, perdent 111-105 Jeu 6 : Les Clippers perdent 19 points d’avance, perdent 111-98 Jeu 7 : Les Clippers perdent 12 points d’avance, perdent 104-89

Maintenant, pour le plaisir, que s’est-il passé cette année avec les Sixers ?

Jeu 4 : Les Sixers perdent 18 points d’avance, perd 103-100 Jeu 5 : Les Sixers perdent 26 points d’avance, perdent 109-106 Jeu 7 : Les Sixers sont battus dans les trois derniers quarts, perdent 103-96

Doc Rivers pourrait aussi bien quitter le basket-ball et devenir trompettiste, car le mec souffle plus de pistes que Dizzy Gillespie. Lorsqu’il s’est agi de le décomposer après le match, Rivers a été éliminé en rejetant la faute sur Simmons, et contrairement au meneur des Sixers, il n’a pas laissé passer le tir.

Une personne ne l’achetait pas : Josh Smith. Smith, qui a joué pour Rivers sur les Clippers 2015-16, a lancé une tirade après le match, dans laquelle il a non seulement incendié son ancien entraîneur, mais a pissé sur les cendres. La diatribe de Smith était explicite, mais voici un petit extrait :

« Ouais Doc Rivers, vous avez parlé de toutes ces conneries ** à propos de Paul George et de la façon dont Tyronn Lue va avoir la même infraction. Ferme ton cul mec, tes ajustements sans jeu n’ont pas de cul, mec.

Reste à voir ce qui se passe maintenant. Rivers a été embauché à la hâte par Philadelphie, exécuté avant que Daryl Morey n’entre en tant que directeur général – ce n’est donc pas comme si l’équipe avait beaucoup de motivation pour aller de l’avant avec le plus grand sous-performant perpétuel de la NBA, mais s’ils le font, il y a une chance que toute la liste puisse être explosé. Simmons, qui est le plus à blâmer parmi les joueurs pour l’effondrement de l’équipe, pourrait être échangé – et cela semble probable, surtout si Doc reste et ne croit pas en lui. Cela mettrait officiellement fin au rêve de Simmons et Joel Embiid de devenir des stars incontournables de la NBA pour la prochaine décennie dans la même équipe, mais à ce stade, Simmons a besoin d’une réinvention de carrière, car ce qui se passe en ce moment ne fonctionne pas.

Doc a remporté un championnat à Boston en 2008, et il a de nouveau emmené les Celtics en finale en 2010 avant d’échouer dans le septième match. À un moment donné, ces échecs en séries éliminatoires deviennent aussi importants que ses triomphes.

Bien sûr, peut-être que rien ne change. Peut-être que Philadelphie entrera la saison prochaine avec le même alignement, le même entraîneur, les mêmes schémas et se cognera à nouveau la tête dans le mur. Ce serait parfaitement approprié, car ne jamais changer et ne pas obtenir de résultats est dans l’ADN du basket-ball de Doc Rivers.