Doc Rivers a un plan pour Ben Simmons cette intersaison ⋆ 10z viral

Après des séries éliminatoires misérables, les 76ers de Philadelphie ne peuvent pas vraiment penser à garder Ben Simmons, n’est-ce pas?

Au début, il semblait que Doc Rivers en avait à peu près assez de Simmons.

Une fois la poussière retombée, Doc Rivers a été beaucoup moins dur avec Ben Simmons lundi. Il pense même qu’il pourrait y avoir un «plan» pour aider le meneur à régler ses problèmes de tir pendant l’intersaison.

“Je crois, sans entrer dans les détails de ce que nous faisons, je pense que nous savons quel est le bon travail, et le bon type de travail, et la bonne façon de le faire”, a déclaré Rivers lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette intersaison serait différent dans la mesure où le tournage de Simmons va à ESPN. « Vous pouvez faire le travail tout le temps, mais si ce n’est pas fait de la bonne manière et avec le bon type de travail, vous risquez de ne pas vous améliorer.

« Après avoir été ici pendant un an, je crois vraiment que nous avons identifié quoi et comment, et maintenant nous devons faire la partie. Nous devons travailler pour le faire. Ce ne sera pas une tâche facile. Mais c’est définitivement un travail que Ben peut faire.

Après une performance historiquement horrible pour Ben Simmons depuis la ligne des lancers francs, Doc Rivers pense qu’il pourrait encore y avoir de la lumière au bout du tunnel.

“Nous ne cachons pas que Ben doit devenir un meilleur tireur de lancers francs et un tireur de lancers francs plus confiant”, a déclaré Rivers. « Si cela se produit, je crois vraiment que beaucoup d’autres parties de son jeu suivront. Je l’ai dit, si vous vous en souvenez, avant le début de la saison. La première chose que j’ai dite était : “Nous devons l’amener à la ligne 10 fois par nuit.” Et de vouloir faire la queue 10 fois par nuit. Nous devons donc travailler pour qu’il puisse y arriver. Mais si nous pouvons l’y amener, mec, son jeu passe à un niveau différent.

Même après avoir dit qu’il n’était pas sûr que Ben Simmons puisse être le meneur d’une équipe de calibre championnat, Doc Rivers a déclaré qu’il pensait toujours que Simmons pouvait être une star de la NBA.

“Je suis positif à Ben”, a déclaré Rivers. «Je suis toujours très optimiste sur Ben. Mais il y a du boulot. Il y a du travail. Il y a. Et Ben sera prêt à le faire. Parfois, vous devez parcourir des choses pour le voir et être honnête avec cela.

« De toute évidence, ce que Ben vient de traverser… Je ne peux pas imaginer ça. Parce qu’il a tellement de grandeur dans tout ce qu’il fait autour de lui, et il y a des domaines qu’il peut corriger rapidement, à mon avis, et s’améliorer, qui le mèneront à un autre niveau. Et tu sais, parfois tu ne sais pas pourquoi tu es dans des endroits différents, tu vois ce que je veux dire ? Mais c’est peut-être l’un d’entre eux, et je considère cela comme un grand défi mais certainement faisable. »

