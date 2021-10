Doc Rivers donne un signe d’espoir concernant l’avenir de Ben Simmons avec les Sixers

La patience et la diplomatie dont vous faites preuve Rivières Doc gérer la situation complexe dans laquelle Ben Simmons a plongé tous ses coéquipiers et employés des Philadelphia 76ers est spectaculaire, et quelques jours seulement après avoir dû endurer la suffisance et l’impudence de son joueur à l’entraînement, l’entraîneur estime que tout n’est pas encore perdu avec lui et réaffirme son intérêt à le laisser rester . « C’était une matinée productive aujourd’hui, j’ai parlé avec Ben et je le veux dans l’équipe. Je n’ai pas de date pour un éventuel retour en piste, mais j’aimerais qu’il soit avec nous », a-t-il déclaré selon Hoopshype.

