Doc Rivers ne sait pas si Danny Green rejoindra les Sixers pour le reste du voyage

Les 76ers de Philadelphie ont subi un autre coup dur lors de la défaite 117-111 de samedi contre les Indiana Pacers. Ils étaient déjà en baisse comme Joel Embiid et Matisse Thybulle en raison des protocoles de santé et de sécurité, mais ils ont ensuite perdu le vétéran gardien Danny Green à cause d’une blessure en seconde période.

Green a terminé avec 14 points et il a été d’une grande aide pour aider les Sixers à s’impliquer à nouveau dans celui-ci, mais il est parti au troisième quart avec une tension aux ischio-jambiers gauche. C’est la même blessure qui a empêché Green de jouer plus tôt dans la saison.

Après la fin du match, l’entraîneur Doc Rivers a abordé la situation des Verts car il ne sait pas si le vétéran pourra être avec l’équipe au cours des cinq derniers matchs de leur voyage sur la route actuel.

« Je ne sais pas », a déclaré Rivers. « Je sais qu’il est blessé. Je pense que c’est le même. KJ (entraîneur Kevin Johnson) assis à côté de moi et a dit que ce n’était pas si mal. Je ne sais pas ce que cela signifie. Alors, on verra. »

Lorsque Green s’est initialement blessé, Rivers a déclaré qu’il serait absent pendant un certain temps. Au lieu de cela, il n’a raté que quelques matchs, ce qui soulève la question de savoir s’il est revenu un peu trop tôt.

« Je ne doute pas des médecins », a-t-il déclaré. «Nous avons un personnel médical formidable et nos gars ont été absolument merveilleux et cela se produit donc dans le sport. Vous revenez, vous êtes en bonne santé. Je dirais que si cela s’était produit la première nuit, oui, mais ce n’est pas le cas, alors je dirais non. Seules les blessures au mollet sont délicates. Ils arrivent toujours.

Rivers se corrigea alors. Il a d’abord dit mollet, mais c’est la blessure aux ischio-jambiers qui dérange Green.

« Cela vous dit combien je demande sur les soins médicaux », a déclaré Rivers.

Philadelphie affrontera l’Utah Jazz mardi pour poursuivre le voyage.

