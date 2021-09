Doc Rivers, prévoit que Ben Simmons restera aux Philadelphia 76ers

Y a-t-il de la place pour la réconciliation? Est-il possible qu’une grande star comme Ben Simmons reculer et repenser votre position face aux flatteries de votre coach ? Rivières Doc vouloir essayer, sachant qu’il a été identifié par la base australienne comme l’une des principales raisons de son départ en raison de déclarations après l’élimination de 76ers de Philadelphie dans lequel l’entraîneur a révélé des critiques amères à son égard et a douté qu’il puisse être une star qui mènerait son équipe à la gloire. Lors d’une conférence de presse reprise par ESPN et peut-être incitée par la direction de l’équipe, Rivers a reculé et a félicité le joueur, recherchant une réconciliation qui semble impossible et, surtout, essayant d’augmenter le statut sportif de l’Australien afin qu’une éventuelle passation soit plus bénéfique. à votre équipe.

“Cela fait partie de notre travail de changer la position actuelle de Ben. Je pense qu’il se rendra compte que la chose la plus satisfaisante dans le sport est d’essayer à nouveau après que les choses ne se soient pas bien passées. Perdre n’est pas facile, vous devez l’intérioriser et revenir . avec plus de force. Je n’ai jamais dit qu’il ne pouvait pas être une star. La presse dénature mes propos et entrave notre travail, c’est incroyable comme une rumeur infondée prend vie et déforme tout. Je pense que Ben peut marquer beaucoup plus que lui Il le fait, mais ce n’est pas ce qui lui donne ce rôle de grand joueur, mais tout ce qu’il apporte sur le terrain. Sa vitesse, la façon dont il trouve ses coéquipiers ouverts, la pression défensive qu’il exerce… Il y a des choses que nous pouvons travailler avec lui pour améliorer, mais définitivement, je pense que nous pouvons être des champions avec lui », a-t-il soutenu.

Sixers veut que Simmons abandonne sa rébellion et aille s’entraîner

C’est un message clair de conciliation qui viendra peut-être plus tard et un toast au soleil avec pour objectif premier que Ben Simmons abandonne ta rébellion et va au moins au camp d’entraînement. Le manque d’offres succulentes que vous recevez 76ers de Philadelphie Ils ont fait l’engrenage de la pression médiatique de la direction et du banc mis en branle pour arranger les choses, puisqu’il ne semble pas exclu que l’Australien devra finir par rester dans la franchise si de meilleures offres n’arrivent pas. . L’idéal pour les deux parties serait son départ, mais cela nécessite d’améliorer le statut actuel de Simmons et d’envisager la possibilité de porter à nouveau ce maillot.