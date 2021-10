Doc Rivers sur Ben Simmons : « Je suppose qu’il jouera avec nous, mais qui sait ?

Ben Simmons Il a quitté Philadelphie et, malgré le fait que la franchise ait essayé de le contacter, ils n’ont eu de ses nouvelles qu’il y a quelques jours. Le joueur, on suppose que vu que le 76ers de Philadelphie ils n’avaient pas transgressé, il décida de rentrer au bercail. Maintenant ton entraîneur toujours Rivières Doc, on imagine qu’assez agacé par la situation créée par l’une de ses stars, il n’est pas clair sur ce qui va lui arriver exactement à moyen terme :

« Je ne sais pas. Il est censé revenir, mais nous verrons comment cela fonctionnera. Je suppose qu’il jouera pour les Sixers, mais rien n’est garanti. »