Dock propriétaire utilisé par Apple pour dépanner sans fil les surfaces Apple Watch Series 7 dans la base de données réglementaire

Les modèles Apple Watch Series 7 n’ont pas de port de diagnostic sous la bande, ce qui signifie qu’Apple doit utiliser un autre moyen pour dépanner et restaurer les montres Apple qui doivent être réparées.



Les modèles ‌Apple Watch Series 7‌ sont équipés d’un module qui permet le transfert de données sans fil à 60,5 GHz, comme nous l’avons découvert dans les documents de la FCC en septembre, avec cette capacité de transfert de données conçue pour être utilisée avec une station d’accueil magnétique propriétaire.

Le quai a été mentionné dans l’un des dossiers de la FCC, mais nous n’en avions pas une vision claire jusqu’à présent. L’agence de réglementation brésilienne Anatel a approuvé les modèles ‌Apple Watch Series 7‌ et a fourni des photos de la station d’accueil qu’Apple utilise en interne, avec les informations partagées par le site brésilien MacMagazine.

La station d’accueil ‌Apple Watch Series 7‌ est clairement conçue pour le diagnostic et sa construction est en deux parties. Une rondelle de chargement Apple Watch s’insère dans la pièce inférieure, puis une deuxième pièce contenant l’Apple Watch elle-même s’adapte sur celle-ci et s’aligne avec les boulons.



Avant la Apple Watch Series 7‌, Apple incluait un port de diagnostic sur les modèles Apple Watch, le port étant caché sous le bracelet. On ne sait pas pourquoi Apple est passé aux diagnostics sans fil, et on ne sait pas non plus à quelle vitesse le transfert de données sans fil est. Il utilise probablement l’USB 2.0 avec des vitesses allant jusqu’à 480 Mb/s.

Le port de diagnostic sur les modèles Apple Watch Series 6 et antérieurs

On ne sait pas si le module de données sans fil ajouté à l’Apple Watch Series 7‌ pourrait un jour avoir une application destinée aux consommateurs, mais pour l’instant, il est réservé à l’usage interne d’Apple.

Meilleures histoires

Apple Watch Series 7 manque de port de diagnostic caché, utilise probablement le transfert de données sans fil à la place

Le mois dernier, les dossiers de la FCC ont révélé que les modèles Apple Watch Series 7 sont équipés d’un nouveau module qui permet le transfert de données sans fil à 60,5 GHz. Ce module n’est pas annoncé sur le site Web d’Apple et est probablement destiné à un usage interne d’Apple uniquement. Le port de diagnostic caché sur une Apple Watch Series 3 MacRumors a depuis confirmé avec Dieter Bohn de The Verge et d’autres que l’Apple Watch Series 7 manque …

Apple abandonne l’Apple Watch Series 6 alors que les précommandes de la série 7 commencent

L’Apple Watch Series 6, introduite par Apple en septembre de l’année dernière, a été abandonnée après le lancement de la nouvelle Apple Watch Series 7. Suite aux précommandes de l’Apple Watch Series 7 ouvertes plus tôt dans la journée, Apple a supprimé la Series 6 à partir de son site Web, ne l’offrant plus à l’achat pour les clients. L’Apple Watch Series 7 remplace la Series 6 et quitte désormais l’Apple…

Apple Watch Series 7 désormais disponible en précommande

Apple accepte désormais les précommandes pour les modèles Apple Watch Series 7 via sa vitrine en ligne et l’application Apple Store. Les précommandes sont disponibles dans plus de 50 pays. Il n’y a pas eu de changements majeurs dans la conception de l’Apple Watch Series 7, comme on le disait, mais les nouveaux modèles disposent d’un écran plus grand avec des lunettes plus minces et de nouvelles tailles de boîtier de 41 mm et 45 mm. La charge est 33% plus rapide grâce…

Prosser: Apple Watch Series 7 sera disponible à la mi-octobre

L’Apple Watch Series 7 sera expédiée à la mi-octobre avec des précommandes qui commenceront « dès la semaine prochaine », affirme le leaker Jon Prosser, citant des sources « familières avec la sortie ». Apple a présenté l’Apple Watch Series 7 lors de son événement « California Streaming » de septembre aux côtés des modèles iPhone 13, mais à l’époque, a déclaré que la nouvelle Apple Watch serait expédiée plus tard à l’automne. Il n’y a pas eu d’officiel…

Les premières commandes d’Apple Watch Series 7 arrivent à des clients en Nouvelle-Zélande et en Australie

C’est le vendredi 15 octobre en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce qui signifie que c’est le jour du lancement de l’Apple Watch Series 7. Les clients de cette partie du monde sont toujours les premiers à mettre la main sur de nouveaux appareils en raison des différences de fuseau horaire. Les modèles Apple Watch Series 7 commencent maintenant à arriver aux clients qui ont précommandé le vendredi 8 octobre, et les nouveaux propriétaires d’Apple Watch partagent des photos sur Instagram,…

Quelle est la date de sortie de l’Apple Watch Series 7 ?

Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7, la montre intelligente la plus récente et la plus avancée de la société, lors de son événement « California Streaming » de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues du nouvel appareil. L’Apple Watch Series 7 a été annoncée aux côtés de la gamme iPhone 13, avec un design plus grand, un écran Retina plus grand avec des bordures d’écran plus fines, une durabilité améliorée, une charge plus rapide, une nouvelle couleur …

Apple vend désormais un chargeur magnétique USB-C pour les modèles Apple Watch Series 7 à charge rapide

Lors de l’événement « California Streaming » d’aujourd’hui, Apple a annoncé une nouvelle rondelle de chargement USB-C Apple Watch conçue spécifiquement pour les modèles de la série 7. Au prix de 29 $, le câble Apple Watch Magnetic Fast Charger vers USB-C peut charger une Apple Watch Series 7 33 % plus rapidement que la rondelle de charge Apple Watch standard, atteignant une charge de 80 % en 45 minutes. .

La refonte majeure de l’Apple Watch Series 7 révélée

Une refonte majeure semble être en magasin pour les prochains modèles Apple Watch Series 7, sur la base de rapports récents. Selon les rendus de 91mobiles qui auraient été obtenus auprès de sources de la chaîne d’approvisionnement, l’Apple Watch Series 7 offrira un nouveau design qui reflète les bords carrés de la gamme iPhone 12, iPad Pro, iPad Air et iMac 24 pouces. La Série 7 sera aussi apparemment en 1,7 mm…