Doctor Fate et 6 autres utilisateurs puissants de DC Magic

À l’heure actuelle, vous avez peut-être entendu dire que Pierce Brosnan, surtout connu pour avoir joué à James Bond entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, a été choisi pour jouer le rôle de Doctor Fate dans Black Adam. À moins que vous ne soyez bien familiarisé avec les traditions de la bande dessinée, vous n’avez peut-être pas entendu parler de ce personnage auparavant, mais supposez qu’il est peut-être une version DC de Doctor Strange. Eh bien, en fin de compte, vous ne seriez pas trop loin car il est en fait l’un des nombreux utilisateurs de magie DC tout au long de l’histoire de l’éditeur.

Alors, quel genre de destin et de capacités fascinantes devrions-nous attendre du rôle de Pierce Brosnan dans Black Adam? Sur cette note, quels autres personnages des bandes dessinées avons-nous vu (ou devrions-nous nous attendre à voir) dans les films de DC ou dans les émissions de télévision de DC qui peuvent faire le même genre de choses que Doctor Fate? Certaines des plus grandes (voire des plus graves) démonstrations d’arts mystiques vues dans l’univers DC ont été l’œuvre des sept personnages suivants, à commencer par l’homme de l’heure magique.