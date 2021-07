15/07/2021 à 18:34 CEST Toutes les signatures ont leur histoire, mais celle de la nouvelle signature du Venezia FC, Tanner TessmannIl fait partie de ceux qui attirent l’attention. Le joueur nord-américain a signé cette semaine pour le nouvellement promu en Serie A du MLS FC Dallas, où il évolue depuis un an et demi, son […] More