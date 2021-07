Doctor Strange 2 fait face à de nouvelles prises de vue – cela sera-t-il donc retardé?

in

Docteur étrange dans le multivers de la folie est actuellement en cours de reprise, selon l’un de ses acteurs.

Le film Marvel Phase 4 devrait sortir en mars 2022 mais, dans une récente interview avec Collider, Benedict Wong a révélé que le film de super-héros dirigé par Sam Raimi avait besoin de travaux supplémentaires avant d’atteindre cette date de lancement.

S’exprimant dans le cadre d’une interview plus large sur le MCU, Wong – qui incarne l’allié sorcier de Strange Wong dans la série de films – a été interrogé sur ce que c’était que de collaborer avec Raimi pendant la production du film.

Après avoir expliqué comment Raimi a permis aux acteurs du film d’improviser pendant le tournage, Wong a révélé que des reprises étaient actuellement en cours pour Doctor Strange dans le multivers de la folie.

“J’aime lancer des alts [alternate lines] et il les aime, alors nous rigolons un peu”, a déclaré Wong. “Je lance n’importe quoi contre le mur, et parfois ça tombe et parfois ça colle. C’est incroyable, le processus créatif. Tant que vous n’avez pas peur de jeter quelque chose contre le mur, cela peut être bien ou mal, mais nous essayons tous de faire quelque chose ici.

“Nous nous amusons beaucoup. Nous terminons cela [reshoots] en septembre, donc nous y sommes presque.”

Analyse : la sortie de Doctor Strange 2 sera-t-elle à nouveau retardée ?

(Crédit image : Marvel Studios)

Compte tenu des derniers commentaires de Wong, certains fans de Marvel pourraient craindre que Doctor Strange dans le multivers de la folie ne reçoive un autre retard de date de lancement.

Le film a déjà vu sa sortie repoussée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Il devait initialement arriver dans les salles le 7 mai 2021, mais cela a été déplacé au 5 novembre 2021 alors que le virus s’emparait du globe.

Doctor Strange 2 a été reporté au 25 mars 2022 peu de temps après également, en raison de la décision de Sony et Marvel de sortir Spider-Man: No Way Home en novembre 2021. La date de sortie de ce dernier film a depuis été repoussée au 17 décembre. 2021.

Malgré l’admission des reprises de Wong, nous ne pensons pas que Doctor Strange 2 sera retardé pour la troisième fois.

L’acteur affirmant que les reprises auront lieu en septembre, cela donne à l’équipe créative du film – Raimi inclus – six mois pour créer une version finale du film pour son arrivée en mars 2022.

Bien sûr, un montage final devra être terminé plus tôt pour que les dirigeants de Marvel puissent l’approuver. Cela signifie que, tout au plus, Raimi et sa compagnie auront jusqu’à fin janvier (ou début février) l’année prochaine pour terminer le film.

Même s’il devra être édité, y compris les effets CGI, la partition posée dessus et tout autre travail fastidieux, nous sommes convaincus que Doctor Strange dans le multivers de la folie débarquera dans les salles en mars prochain. Si ce n’est pas le cas, Marvel devra en informer les fans et les compagnies de théâtre, ainsi que revoir le calendrier de sortie de ses films dès que possible.