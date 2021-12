Doctor Strange 2 mettant fin à la fuite révèle une finale folle

Docteur étrange dans le multivers de la folie ne sortira pas avant plus de quatre mois, mais nous avons vu toutes sortes de fuites passionnantes jusqu’à présent. Beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur les incroyables camées que nous attendons de cette aventure multivers, certains d’entre eux fournissant des détails réels sur l’intrigue du film. L’une des fuites les plus récentes explique la fin de Doctor Strange 2, taquinant une bataille massive qui pourrait rivaliser avec les combats finaux des grands films Avengers.

Ce n’est pas un gros spoil compte tenu de ce qui se passe dans les films MCU. La plupart d’entre eux se terminent par des scènes de combat épiques, et Multiverse of Madness ne devrait pas être différent. Parce que c’est un film multivers, nous attendons déjà beaucoup de camées de certains de nos Avengers préférés. Le casting comprend déjà plusieurs Avengers que nous avons vus dans la bande-annonce, mais il y en a beaucoup plus en magasin.

Noter que les gros spoilers de Doctor Strange 2 suivent ci-dessous, en supposant que la fuite est exacte.

L’intrigue du multivers de la folie

Avant d’aborder la fuite détaillant la prétendue fin de Doctor Strange 2, récapitulons quelques éléments. Marvel a reporté la sortie de quelques mois car de nombreuses reprises étaient nécessaires. Les rumeurs disaient que l’histoire devait être corrigée et que Marvel souhaitait également ajouter des camées encore plus étonnants à la suite de Doctor Strange. Les reprises se sont terminées juste avant Noël après quelques semaines de travail intensif.

Les grandes fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 que nous avons vues en octobre nous ont toutes raconté la même histoire. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) aideront America Chavez (Xochitl Gomez) à échapper au grand méchant du film. Wanda (Elizabeth Olsen) jouera ce rôle, même si elle pourrait se racheter d’ici la fin du film. Mais pas avant d’avoir tué plusieurs personnages à travers le multivers.

Shuma Gorath est une créature démoniaque qui apparaîtra dans le film. Selon certaines des fuites les plus récentes, il se pourrait que ce méchant de poulpe borgne ait manipulé Wanda.

C’est déjà une prémisse passionnante pour cette histoire, alors que Doctor Strange 2 taquine une confrontation massive entre Avengers. Nous avons les sorciers et Chavez d’un côté, avec Wanda de l’autre. Le premier aura probablement besoin de beaucoup d’aide de la part d’autres Avengers du multivers pour combattre la sorcière écarlate. Wanda pourrait également avoir des alliés, Mordo (Chiwetel Ejiofor) étant une possibilité.

La sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 Source de l’image : Marvel Studios

The Doctor Strange 2 mettant fin à la fuite

Tout cela nous amène à une fuite de Multiverse of Madness qui est tombée sur 4chan juste avant Noël. Nous ne savons pas si cela est basé sur des informations précises, c’est ce que nous vous disons toujours à propos de ces fuites douteuses de MCU. Cela dit, de nombreuses fuites précises sont apparues sur 4chan au cours de la dernière année.

Au pire, cela se lit comme une fiction incroyable, car la prétendue fuite de fin de Doctor Strange 2 comprend une bataille aux proportions de Endgame. De plus, il mentionne plusieurs camées qui n’apparaissaient pas dans d’autres fuites.

Le leaker dit que les « actions horribles » de Wanda ont affecté la chronologie d’autres univers. En conséquence, « certaines créatures vivantes et la plupart des humains sont piégés dans une sorte d’emplacement » Vide « , similaire à l’emplacement de la série Loki. »

Strange se retrouve également bloqué dans cet endroit, avec la plupart des personnages, « en particulier ceux que nous connaissons d’autres projets ».

« La bataille finale aura lieu dans ce Vide », a écrit le leaker. « Pensez-y comme la bataille finale dans Avengers Endgame, mais avec des personnages des autres univers. » L’emplacement de Void dans cette rumeur de fin de Doctor Strange 2 regorge de villes et de gratte-ciel d’autres mondes, tout comme dans Loki.

Les Avengers devront combattre Shuma Gorath et son armée maléfique d’êtres démoniaques. Strange assemblera sa propre version d’Avengers, et c’est là que les choses deviennent encore plus intéressantes.

Si cette fin de Doctor Strange 2 est exacte, nous sommes dans une bataille de type Endgame impliquant une fantastique équipe de Avengers.

Strange recrute apparemment plusieurs membres X-Men – « Ian McKellen en tant que Magneto, Halle Berry en tant que Storm, Hugh Jackman en tant que Wolverine et James Marsden en tant que Cyclope. »

Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) ouvre une porte dans la bande-annonce du Multivers de la folie. Source de l’image : Marvel Studios

Les camées fous

Au-delà de cela, Eric Bana serait censé revenir en tant que Bruce Banner, mais il ne peut pas se transformer en Hulk après les événements du film Hulk de 2003 qui ne faisait pas partie du MCU. Edward Norton livrera apparemment aussi sa version 2008 du Hulk.

C’est un détail problématique, car le film L’incroyable Hulk de 2008 fait partie du MCU. Bien sûr, le multivers fournit la solution évidente. Nous ignorons la refonte du MCU et prétendons que Mark Ruffalo a toujours joué le personnage. Dans un univers séparé, Norton pourrait jouer une version de Hulk.

La fuite indique que Nicholas Cage reprendra également son rôle de Johnny Blaze. Et ce Ghost Rider va apparemment « voler la vedette », car il sera extrêmement puissant. Il mentionnera Mephisto à un moment donné en cours de route.

Le Spider-Man de Tobey Maguire « aura également son moment », dit la fuite de fin de Doctor Strange 2. Spider-Man « n’est pas très impliqué dans les combats, car il essaie simplement de protéger d’autres citoyens sans défense dans le Vide ». Maguire ne fera que la voix off du film, car nous ne verrons pas son visage pendant la bataille.

Enfin, « Wolverine a aussi un moment où il se déchaîne, comme dans la scène dans les bois de Logan. »

La fuite indique que d’autres « camées intéressants » apparaîtront pendant la bataille. Les fuites précédentes mentionnaient Deadpool (Ryan Reynolds), un autre Iron Man (Tom Cruise), Loki (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino), le capitaine Carter (Hayley Atwell) et M. Fantastic (Ioan Gruffudd).

Aussi fou que cela puisse paraître, cette fin de Doctor Strange 2 permettrait à Marvel de reconnaître de nombreuses histoires Marvel qui ont précédé le MCU avant de présenter certains des personnages ci-dessus dans les futures aventures du MCU, avec l’aide de nouveaux acteurs. Mais, encore une fois, cela pourrait n’être que de la fan fiction.