Loki l’a rendu officiel ; le multivers est là pour rester dans l’univers cinématographique de Marvel. Nous verrons le multivers s’étendre dans Spider-Man: No Way Home, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le film est si excitant. Il pourrait y avoir trois Spider-Men faisant équipe pour combattre les méchants. De même, Doctor Strange dans le multivers de la folie est un film multivers très attendu. Il n’y a pas que le titre du film. Ce sont toutes les rumeurs de Doctor Strange 2 qui taquinent plusieurs camées fous qui aideront Marvel à faire venir des personnages d’autres univers. Une toute nouvelle fuite offre un autre spoiler incroyable sur la suite: elle comportera une surprise de méchant «suprême». Il faut se méfier, plusieurs spoilers suivent ci-dessous.

Qui est Strange Supreme ?

Les fans de MCU qui sont déjà au courant de tout ce que Marvel a lancé cette année savent que Strange Supreme (Benedict Cumberbatch) apparaît dans What If…? épisode 4. Le super-héros Avengers se transforme en un méchant éminent dans une chronologie différente. Plutôt que de perdre ses mains, Strange perd l’amour de sa vie dans cet univers, Christine Palmer (Rachel McAdams). Comme dans Doctor Strange, son besoin de réparer les choses le consume au point de devenir une version maléfique de Strange.

Il est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener Christine, ce qui conduit finalement Strange à détruire tout son univers. L’équipe et les acteurs de Marvel ont taquiné que l’épisode Strange pourrait être le meilleur de Et si… ?, et nous comprenons enfin pourquoi.

C’est une histoire sombre, qui n’a pas de fin heureuse. Au lieu de cela, nous voyons Strange Supreme tuer tout son monde, battant le bon docteur Strange dans le processus.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Marvel’s What If…?. Source de l’image : Marvel Studios

Le rebondissement de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home

Au moment où vous voyez Strange Supreme dans What If…?, vous devriez déjà avoir été témoin d’un comportement étrange du principal docteur Strange du MCU. Le sorcier suprême de la chronologie principale effectuera un sort expérimental et dangereux dans No Way Home pour faire oublier à tout le monde que Peter Parker (Tom Holland) est Spider-Man.

Depuis le moment où Sony a publié la bande-annonce, les fans ont essayé de comprendre Doctor Strange. Une théorie dit que l’étrange que nous voyons dans la bande-annonce pourrait être une version plus crapuleuse. Il pourrait s’agir de Méphisto déguisé en Strange.

Après What If…?, vous commencez à vous demander si nous envisageons une variante de Strange qui devient diabolique, tout comme Strange Supreme l’a fait dans la série animée.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

La nouvelle rumeur de Doctor Strange 2

Cela nous amène à une nouvelle rumeur de One Take News. Le blog rapporte que Doctor Strange Supreme apparaîtra dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. On ne sait pas d’où vient le spoil, mais le site note également que le célèbre Daniel Richtman a confirmé le scoop.

Comme toujours, avec les spoilers et les fuites, il est peu probable que cette grosse surprise de Doctor Strange 2 reçoive des confirmations de Marvel avant que Multiverse of Madness ne tombe. Mais nous avons des preuves qui soutiennent ce scoop.

Scooper @DanielRPK a également révélé aujourd’hui que #DoctorStrangeSupreme fera une apparition dans le film ! pic.twitter.com/sex20WH9Vu – Mises à jour de Doctor Strange 2 (@DrStrangeUpdate) 3 septembre 2021

Doctor Strange Supreme est important pour Marvel

Nous avons appris d’une interview avec le What If…? équipe de montage que Kevin Feige a été très impliqué dans la réalisation de la série animée. En particulier, l’exécutif de haut rang de Marvel s’est concentré sur l’épisode Doctor Strange où le maléfique Supreme Strange apparaît.

Il était important pour Feige de s’assurer que l’épisode colle à l’atterrissage. Cela indique que l’épisode pourrait être important pour le grand schéma des choses. Et qu’est-ce qui se passerait si…? les événements sont des histoires de canon MCU d’autres chronologies parallèles. Et bien que cela ne semble pas clair d’après les épisodes que nous avons vus jusqu’à présent, il y a une histoire globale pour la série animée.

De retour à Feige, voici et si… ? L’équipe de montage Joel Fisher et Graham Fisher ont raconté à The Direct le rôle de Feige dans l’épisode Strange Supreme :

Il me dit ‘J’ai l’impression que c’est un peu partout, comment pouvons-nous le simplifier?’ Et il a posé pour l’écrivain, et il est comme “Pose-le-moi sous cette forme.” Et elle a juste commencé à aller battement par battement, juste à dire ‘bink, bink, bink, bink, bink’, et il était juste comme ‘C’est tout. Oui, c’est ce dont nous avons besoin pour clarifier l’histoire et la faire atterrir comme il faut. Et donc nous l’avons mis sur pied lors de la projection suivante et il s’est dit “C’est fantastique”.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

La mystérieuse interview sans visage de Benedict Cumberbatch

Si l’implication de Feige dans Et si… ? l’épisode 4 ne suffit pas à prouver que Strange Supreme apparaîtra dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, alors nous avons une preuve encore meilleure.

À la mi-mars, Cumberbatch a donné une interview Zoom où la caméra était pointée vers le plafond. Au fait, vous regardez un plafond parce que je ne peux pas vous montrer mon visage parce que je filme Doctor Strange et tout est sous embargo.

Nous n’avons pas pensé que faire de cette révélation à l’époque. Qu’est-ce qui pourrait être si révélateur en montrant son visage? Les rumeurs ont dit que Strange pourrait avoir un costume différent pour Multiverse of Madness. Serait-ce un costume Supreme Strange?

Étrange suprême dans Et si… ? l’épisode 4 est différent du Doctor Strange que nous connaissons. Il a l’air diabolique et la cape qu’il porte a un design différent. Sur cette note, la scène de combat de capes est l’un des moments forts de l’épisode 4. Cumberbatch aurait-il pu porter la cape Supreme Strange pendant cet appel Zoom? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais Cumberbatch essayait clairement d’empêcher des fuites massives à l’époque.