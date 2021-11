Doctor Strange 2 pourrait présenter des camées passionnants d’émissions Disney Plus

Nous verrons le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Spider-Man: No Way Home dans quelques semaines, mais nous ne nous attendons pas à ce que le sorcier suprême apparaisse dans trop de scènes. Après tout, il s’agit d’un film de Spider-Man où Peter Parker et ses amis devront « Scooby-Doo cette merde » par eux-mêmes. L’extravagance réelle de Doctor Strange commence avec Multiverse of Madness, la suite très attendue que Marvel a récemment reportée à mai 2022. Nous avons vu plusieurs fuites sur les nombreuses reprises que Doctor Strange 2 traverse. L’une des choses que Marvel essaierait de corriger est l’abondance de camées surprises.

Un nouveau rapport indique que certains de ces camées pourraient provenir d’une émission MCU. Avant de continuer, nous vous rappelons que des spoilers massifs peuvent suivre ci-dessous.

Pourquoi les reprises de Doctor Strange 2 sont une excellente nouvelle

Peu de temps après avoir appris que Marvel avait retardé tous ses films après No Way Home, un rapport a affirmé que Doctor Strange 2 avait mal réussi lors d’un test de dépistage. Marvel aurait voulu corriger l’histoire et ajouter plus de camées. Plus tard, un rapport a indiqué que les reprises sont si étendues que Marvel y travaillera jusqu’à Noël. Ce rapport a comparé les reprises au tournage d’un film complet.

Les reprises sont courantes dans l’industrie, en particulier pour les grands films Marvel comme Doctor Strange 2. Ce ne sera pas votre suite moyenne dans une franchise de super-héros. Multiverse of Madness mettra en vedette un casting fantastique, avec plusieurs Avengers. Et après Shang-Chi, nous comptons Wong (Benedict Wong) parmi eux.

En plus de cela, nous allons obtenir quelques camées incroyables. Certains d’entre eux auraient pu fuir avant que Marvel ne retarde le film. Le capitaine Carter (Hayley Atwell), le professeur X (Patrick Stewart), le capitaine Marvel de Monica Rambeau et Balder the Brave devraient tous apparaître.

Des rumeurs beaucoup plus tôt taquinaient des camées encore plus folles, y compris un autre Iron Man, Deadpool et Wolverine. Une fuite sauvage a récemment affirmé que Wolverine de Hugh Jackman pourrait également apparaître dans Doctor Strange 2.

Cela nous amène à une nouvelle fuite qui prétend que Marvel souhaite ajouter des personnages des émissions MCU sur Disney Plus.

Spider-Man combat Doctor Strange dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image: Sony

Des fuites taquinent de mystérieux camées

Selon KC Walsh, Marvel doit encore tourner une scène charnière de Doctor Strange 2. Et il veut ajouter des personnages qui étaient occupés à filmer une émission au moment de la production initiale de Multiverse of Madness. Walsh a précisé que le spectacle que ces mystérieux acteurs tournaient était une série MCU.

j’ai eu des informations sur ces reprises et ce que j’ai dit ici est essentiellement ce qui se passe, Feige est en fait satisfait de Raimi et de la direction des films, ils ajoutent des personnes qui étaient occupées (tourner une émission 😉) pendant le principe, n alignant une scène charnière qui implique également des « camées » https://t.co/lZEH7zHMCO – KC Walsh (@TheComixKid) 14 novembre 2021

La scène peut être liée à l’explication du multivers au public afin qu’il puisse le comprendre sans avoir besoin de regarder les émissions de Disney Plus.

Pour rappel, Marvel a déchaîné le multivers avec l’aide de Loki et What If…?. De plus, No Way Home sera un film multivers. Mais c’est vraiment dans Multiverse of Madness que nous verrons le multivers en action.

Nous avons expliqué précédemment que la réflexion de Marvel sur ses films et émissions de télévision MCU est assez simple. Vous n’avez pas besoin de regarder les émissions pour comprendre les films. C’est-à-dire qu’au minimum, Doctor Strange 2 doit inclure une amorce multivers quelconque.

Les tweets ci-dessus n’identifient pas les camées. Mais étant donné la portée de Doctor Strange 2 et ce que nous avons vu jusqu’à présent sur Disney Plus, seuls quelques personnages ont vraiment du sens. Et ils proviennent de deux émissions : Loki et What If…?.

Loki et Sylvie dans la finale de la saison de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Est-ce Loki et Sylvie ?

Le premier est le plus logique car c’est là que la chronologie principale du MCU a été plongée dans le chaos. Sylvie (Sophia Di Martino) libère le multivers des chaînes de Kang (Jonathan Majors), malgré les objections de Loki (Tom Hiddleston). Sans oublier que Et si… ? est une série télévisée d’animation. Les acteurs ont fourni leurs voix, mais ils n’ont pas eu à filmer quoi que ce soit.

Certaines fuites disaient que Loki et Sylvie pourraient faire une apparition dans Doctor Strange 2. Et Kevin Feige lui-même a confirmé que Loki était lié à la suite. Bien sûr, nous savons maintenant pourquoi cela est vrai. Sans oublier que Michel Waldron a écrit à la fois Loki et Doctor Strange 2.

Cela dit, nous ne faisons que spéculer à ce stade. Et tout est basé sur une rumeur à propos des reprises de Doctor Strange 2 que Marvel ne confirmera jamais.

Doctor Strange dans le multivers de la folie débute le 6 mai 2022, ce qui nous laisse amplement le temps de profiter de plus de fuites multivers jusque-là.