Doctor Strange 2 reshoots confirmés alors qu’un initié laisse tomber un énorme spoiler

Disney a retardé tous les films Marvel MCU de l’année prochaine il y a quelques jours. Kevin Feige a expliqué qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Des problèmes de production ont simplement repoussé les dates de sortie. Et les fans devront attendre quelques mois de plus pour de nouveaux films après les premières de Spider-Man: No Way Home. Cela suppose que le prochain film de Spidey sort le 17 décembre. Il se trouve que le premier film à suivre Spider-Man 3 est Doctor Strange 2, qui est facilement l’un des films les plus excitants de la phase 4. Feige n’a pas détaillé les problèmes de production, mais un initié a déclaré que la suite nécessitait d’importantes reprises.

Il s’avère qu’elle avait raison, car Benedict Cumberbatch a confirmé que les reprises sont en ordre. L’acteur a joué Doctor Strange dans le premier film et plusieurs autres films MCU, y compris les deux derniers opus des Avengers. Il sait mieux que de révéler des spoilers dans les interviews. Mais le même leaker prétend savoir ce que Marvel veut de ces reprises. Vous voudrez éviter ce qui suit si vous détestez les spoilers MCU.

The Doctor Strange 2 refait une fuite

Peu de temps après que Feige a déclaré que les retards de la phase 4 du MCU ne sont pas un gros problème, YouTuber Grace Randolph a offert plus de détails sur le fonctionnement interne de Marvel. Selon elle, No Way Home et Multiverse of Madness ont tous deux des problèmes d’histoire. Ce sont des conclusions qui ont suivi les projections de tests, a rapporté Randolph.

Il est peut-être trop tard pour réparer No Way Home, qui se trouve également être un film de Sony. Mais Marvel a beaucoup de temps pour les reprises de Doctor Strange 2. Randolph a également déclaré que les équipes VFX travaillant sur ces films MCU ont un calendrier serré et qu’il y a beaucoup de pression pour s’assurer que les effets spéciaux sont exceptionnels. L’objectif semble être Spider-Man 3 à l’époque.

La post-production de No Way Home prendra plus de temps à cause des reprises, a-t-elle déclaré. Randolph n’a donné aucun détail sur ce que Marvel voulait changer dans Doctor Strange 2. Mais elle a dit que le studio avait décidé d’ajouter beaucoup plus de camées. Marvel a estimé qu’ils étaient «trop légers sur les œufs de Pâques pour plaire aux fans. C’est censé être le multivers de la folie, pas le multivers de Meh.

Pour rappel, les premières fuites de Doctor Strange 2 indiquaient que le film aurait beaucoup de camées fous, étant un film multivers. Depuis lors, nous avons vu une fuite massive qui nous a donné toute l’intrigue du film, y compris certains des camées sauvages et les méchants – nous les avons récapitulés sur ce lien.

Mais vous n’êtes peut-être pas nécessairement familier avec les fuites de l’intrigue Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors ceci est votre dernier avertissement de spoiler pour ce qui suit ci-dessous.

Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch dans WandaVision sur Disney Plus. Source de l’image : Disney

L’interview de Cumberbatch et le gros spoiler du reshoot

Cumberbatch est apparu au Today Show plus tôt cette semaine avec sa co-star Claire Foy pour parler de La vie électrique de Louis Wain. Mais si vous êtes une star du MCU, vous devrez forcément répondre à des questions sur votre personnage Marvel, et c’est précisément ce qui s’est passé pendant le segment.

Interrogé sur le film Doctor Strange 2, Cumberbatch a confirmé les reprises, sans révéler de vrais détails :

Très excité [about the sequel]. Sam Raimi est à la barre, alors attendez-vous à des choses extraordinaires, et oui, nous sommes en train de l’améliorer encore. Nous avons quelques reshoots à venir en novembre et décembre, puis il sort en mai, et je suppose que vous devrez attendre jusque-là.

Cumberbatch a gardé Tom Holland lors de précédentes tournées de presse pour s’assurer qu’il ne gâcherait pas les secrets des Avengers. Il ne partagera aucun spoiler de Multiverse of Madness.

Mais Randolph vient à la rescousse avec une information inattendue sur les reprises de Doctor Strange 2.

J’entends aussi aujourd’hui qu’ils vont atténuer un peu #Wanda pour qu’elle ne soit pas si totalement diabolique, et un peu moins sanglante. Fondamentalement, faites un meilleur travail en mélangeant la sensibilité de #SamRaimi avec celle des #MCU. Je suis sûr que ça se passera bien ! – Grace Randolph (@GraceRandolph) 25 octobre 2021

Le grand méchant de Doctor Strange 2

Apparemment, Marvel veut calmer Wanda (Elizabeth Olsen) afin « pour qu’elle ne soit pas si totalement diabolique et un peu moins sanglante ». Cela s’ajoute à l’ajout de « une tonne de personnages d’œufs de Pâques supplémentaires ».

Étant donné que Randolph a été le premier à signaler les reprises de Doctor Strange 2, les informations de Wanda sont probablement exactes.

Si vous connaissez toutes les fuites de Doctor Strange 2, vous savez probablement que Wanda est le grand méchant du film. Elle fera des choses innommables pour ses enfants, ce qui est tout à fait conforme à son caractère. Rappelons-nous que Wanda a commencé en tant qu’anti-héros dans le MCU. Et nous avons eu beaucoup de temps pour découvrir son côté le plus sombre au cours des dernières années.

WandaVision a commencé à explorer les ténèbres de Wanda, nous montrant comment les dernières années ont eu un impact sur son bien-être mental. Elle a peut-être repris ses esprits à la fin de l’émission télévisée, mais il n’est pas difficile de voir ce qui la renverrait à nouveau sur la ligne – indice : c’est dans le post-générique de l’émission.

Wanda devenir voyou, ou méchant à part entière, est quelque chose que nous attendions depuis le début. Tout comme nous nous attendons à ce qu’elle se rachète après Doctor Strange 2.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sera présenté le 6 mai 2022.