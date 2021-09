“Doctor Strange 2” sera encore plus fou que “No Way Home”, taquine la star de Marvel

“Spider-Man: No Way Home” est le film de super-héros le plus ambitieux jamais réalisé, selon les récentes remarques de Tom Holland. Mais une autre star des Avengers l’a contesté de manière hilarante dans une nouvelle interview, taquinant qu’il existe un film MCU encore meilleur que No Way Home. C’est l’acteur de Doctor Strange Benedict Cumberbatch, qui joue le personnage dans au moins deux films Marvel à venir. L’un d’eux est Spider-Man 3 et l’autre est Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Ce dernier poursuivra l’histoire multivers qui a commencé dans WandaVision et No Way Home. C’est ce que les initiés ont dit à propos de cette histoire de «trilogie» à l’intérieur de la phase 4. Et Cumberbatch a à moitié plaisanté sur les remarques de Holland dans une interview, affirmant que Doctor Strange 2 pourrait être encore plus ambitieux que Spider-Man 3. Attention, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’acteur de Doctor Strange fait l’éloge de No Way Home

L’acteur a parlé à Variety tout en faisant la promotion de deux de ses films à venir, The Power of the Dog et The Electrical Life of Louis Wain. Sans surprise, le mandat de Cumberbatch en tant que sorcier suprême de la Terre a été évoqué et il a parlé de No Way Home.

Grâce à toutes les fuites multivers que nous avons vues en ligne pendant la majeure partie de l’année, nous savons précisément pourquoi No Way Home sera si excitant. C’est un film multivers qui réunira tous les acteurs qui sont apparus dans les trilogies Spider-Man de Sony. Cumberbatch n’a révélé aucun secret, mais il n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne le prochain film Spider-Man.

Il a qualifié le film d’« audacieux et brillant » dans l’interview, louant le travail de Sam Raimi sur la nouvelle trilogie. Cumberbatch a déclaré qu’il n’avait pas vu le montage final de No Way Home, mais après avoir travaillé sur le film, il doit avoir une assez bonne idée de tout ce qui se passe. Surtout s’il se connecte à Doctor Strange 2. « Même sur le papier, l’audace [of No Way Home], j’étais comme ‘Comment ça va… putain!’ s’exclama l’acteur.

Lorsque Cumberbatch a entendu l’affirmation de Tom Holland selon laquelle No Way Home est «le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé», il a eu une excellente réplique. “Jusqu’à la sortie de Doctor Strange 2”, a déclaré l’acteur. C’est un retour hilarant compte tenu de la relation entre ces deux personnages et acteurs. Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview sur ce lien.

Mais Cumberbatch n’a probablement pas tort. Nous vous avons dit que Multiverse of Madness est le film le plus excitant de la phase 4 depuis début 2020.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit “Pour Fox Sake” dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Pourquoi “Strange 2” est plus excitant que “Spider-Man”

Le multivers permet à Sony de connecter les autres variantes de Spider-Man au MCU. En conséquence, Sony peut attacher tout son Spider-verse au MCU de Marvel. Mais Marvel n’a pas un contrôle total sur Spider-Man. Il n’est donc pas étonnant que Marvel fasse un film multivers encore plus grand que No Way Home.

Depuis début 2020, nous entendons dire que Doctor Strange 2 livrera quelques camées incroyables. Marvel peut utiliser le film pour connecter les propriétés Fox à son propre univers cinématographique. Des personnages comme Wolverine et Deadpool sont apparus dans ces rumeurs de camée. Nous avons même entendu dire que d’autres variantes d’Avengers, comme un autre Iron Man, pourraient apparaître dans le film. Cependant, ces rumeurs sont apparues avant que Doctor Strange 2 n’ait un script finalisé.

Plus récemment, nous avons assisté à une autre série de rumeurs de camée Multiverse of Madness qui est encore plus excitante. Le film a terminé le tournage principal il y a des mois, et il tourne actuellement des reprises. Toutes ces fuites ne se réaliseront pas, mais certaines d’entre elles sont forcément exactes. Les rumeurs actuelles de Doctor Strange 2 disent que nous sommes dans quelques camées fous, y compris une variante de méchant étrange que nous venons de voir dans Et si… ?. Des mutants X-Men apparaîtront dans le film, y compris une version Professeur X des films Fox. Enfin, les personnages de Loki Mobius (Owen Wilson) et Sylvie (Sophia Di Martino) sont également dans les cartons du film.

Cumberbatch répond peut-être en plaisantant à Holland, mais Doctor Strange 2 sera probablement beaucoup plus ambitieux que No Way Home. Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 25 mars 2022, trois mois seulement après la première de No Way Home le 17 décembre.