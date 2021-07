Doctor Strange : ce que pense Tilda Swinton des commentaires sur le blanchiment à la chaux de Marvel

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel ne cesse de croître et a fait des progrès majeurs en matière d’inclusion et de représentation. Mais il y a eu quelques ralentisseurs en cours de route, y compris la controverse sur le casting de Tilda Swinton par le docteur Strange dans le rôle de The Ancient One. Kevin Feige de Marvel a récemment admis sa faute dans la controverse, et maintenant Swinton elle-même a répondu à ces commentaires.